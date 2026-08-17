MLB／明星賽後狂挨11轟成警訊！ 道奇左投羅布勒斯基手臂發炎進傷兵名單

洛杉磯道奇投手陣容再添傷兵，26歲左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）因前臂發炎，今天（17日）進入傷兵名單。今年上半季表現亮眼的他生涯首度入選明星賽，不過明星賽後狀態明顯下滑，近26局狂挨11發全壘打、防禦率高達6.92。

羅布勒斯基今年原本是道奇先發輪值的重要戰力，上半季出賽100.1局，繳出防禦率2.69的優異表現，也因此首次獲選明星賽，成為道奇投手群的一大驚奇。不過，進入下半季後，羅布勒斯基的表現急轉直下，他在近期26局投球被狂敲11發全壘打，防禦率暴增到6.92，與上半季形成明顯落差。如今再加上前臂發炎，球團決定讓他暫時休息，避免傷勢進一步惡化。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）對羅布勒斯基此次進傷兵名單並不擔心，認為應該只是短暫休兵，他說：「考量他的投球負荷還有球隊目前所處的階段，讓他的手臂減輕一些負擔，我認為這是明智的決定。」

道奇目前仍在為季後賽布局，羅布勒斯基後續定位也可能有所調整，尤其葛拉斯諾（Tyler Glasnow）即將從傷兵名單歸隊，而且有機會回到先發輪值，羅布勒斯基在季後賽期間甚至可能轉往牛棚，扮演中繼或長中繼角色。而為了填補羅布勒斯基的空缺，道奇也已將後援投手赫特（Kyle Hurt）拉上大聯盟。