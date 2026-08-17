聽新聞
0:00 / 0:00
MiLB／「費仔」轟再見兩分砲 林昱珉對決5局好投無關勝敗
美國職棒小聯盟3A響尾蛇隊台灣好手林昱珉今天先發投5局失2分、無關勝敗，與水手隊陣中台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）對決2打席、投出1次觸身球保送，費爾柴德9局下敲出再見兩分砲助隊搶勝。
亞利桑那響尾蛇隊3A今天與西雅圖水手隊3A交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，而水手隊陣中台美混血好手「費仔」費爾柴德先發打6棒、守中外野。
林昱珉2局下控球稍微有狀況，觸身球保送首名打者，1人出局後面對費爾柴德再投出觸身球保送，三振抓下第2個出局數後，被敲出二壘打、失掉2分，但及時回穩，製造滾地球出局，沒有擴大失分危機。
4局下林昱珉再對上費爾柴德，讓費爾柴德敲出中外野方向飛球出局，2人出局後雖有投出保送，但穩守不失分。
林昱珉今天總計用83球投5局，被敲出1支安打，投出4次三振，4次四死球保送，失掉2分責失分、無關勝敗，最快球速148公里。
費爾柴德7局下敲出三壘方向滾地球出局，9局下球隊2比3落後局面，水手隊首名打者敲出安打，費爾柴德敲出再見2分砲，幫助球隊以4比3搶下勝利。
費爾柴德今天總計3打數敲出1發全壘打，為個人本季第4轟，貢獻2分打點，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成77。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。