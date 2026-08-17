快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／「費仔」轟再見兩分砲 林昱珉對決5局好投無關勝敗

中央社／ 台北17日電
費爾柴德轟出再見兩分砲。圖截自大聯盟X
費爾柴德轟出再見兩分砲。圖截自大聯盟X

美國職棒小聯盟3A響尾蛇隊台灣好手林昱珉今天先發投5局失2分、無關勝敗，與水手隊陣中台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）對決2打席、投出1次觸身球保送，費爾柴德9局下敲出再見兩分砲助隊搶勝。

亞利桑那響尾蛇隊3A今天與西雅圖水手隊3A交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，而水手隊陣中台美混血好手「費仔」費爾柴德先發打6棒、守中外野。

林昱珉2局下控球稍微有狀況，觸身球保送首名打者，1人出局後面對費爾柴德再投出觸身球保送，三振抓下第2個出局數後，被敲出二壘打、失掉2分，但及時回穩，製造滾地球出局，沒有擴大失分危機。

4局下林昱珉再對上費爾柴德，讓費爾柴德敲出中外野方向飛球出局，2人出局後雖有投出保送，但穩守不失分。

林昱珉今天先發投5局失2分、無關勝敗。
林昱珉今天先發投5局失2分、無關勝敗。

林昱珉今天總計用83球投5局，被敲出1支安打，投出4次三振，4次四死球保送，失掉2分責失分、無關勝敗，最快球速148公里。

費爾柴德7局下敲出三壘方向滾地球出局，9局下球隊2比3落後局面，水手隊首名打者敲出安打，費爾柴德敲出再見2分砲，幫助球隊以4比3搶下勝利。

費爾柴德今天總計3打數敲出1發全壘打，為個人本季第4轟，貢獻2分打點，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成77。

林昱珉 西雅圖 亞利桑那

延伸閱讀

MiLB／柯敬賢2分砲本季17轟出爐 林振瑋2A後援奪本季第5勝

中職／悍將雙轟打退獅隊 江國豪5局6K睽違6年對獅奪勝

MLB／迪亞茲關門又放火道奇遭逆轉 朗希優質先發勝投飛了

中職／劉俊緯敲生涯首支再見安 龍隊再登下半季首位

相關新聞

MLB／為無數手肘受傷投手延續生涯！ 「TJ手術」之父逝世享壽83歲

大聯盟傳奇左投湯米・約翰於美國時間週六逝世，享壽83歲；他是首位接受「TJ手術」的球員，26季生涯累積288勝，為無數投手延續職業生涯。

MLB／李灝宇超越張育成再等一等 村上宗隆28轟出爐超越大谷

老虎隊今天在主場對白襪隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇未先發，7局下代打揮出一壘滾地球出局，老虎終場5：7落敗，關鍵3連戰遭橫掃。

MLB／道奇不敵釀酒人4連戰慘吞3敗 史庫柏加盟後3場先發沒贏過

道奇隊今天對釀酒人隊進行4連戰最後一戰，史庫柏（Tarik Skubal）先發6局失兩分，只有1分自責，道奇牛棚失4分讓戰況愈來愈糟，打線也遭封鎖，終場以2：6落敗，主場4連戰只有1勝3敗，釀酒人穩居大聯盟龍頭。

MLB／前一晚壓制大谷、自由人 釀酒人火球男賽前無私指點佐佐木朗希

釀酒人火球男米蕭洛斯基賽前現身道奇陣營，無私指點佐佐木朗希，友好互動引發外界關注；他前役壓制大谷翔平與弗里曼，助隊擊敗道奇。

MiLB／「費仔」轟再見兩分砲 林昱珉對決5局好投無關勝敗

美國職棒小聯盟3A響尾蛇隊台灣好手林昱珉今天先發投5局失2分、無關勝敗，與水手隊陣中台美混血好手費爾柴德對決2打席、投出1...

MLB／道奇不想掉入外卡系列賽 教頭批評近況不振失去水準

道奇隊今天在主場又以2：6不敵釀酒人隊，打完4連戰只拿1勝，美國媒體ESPN指出，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後批評球隊近期的低迷表現，這場失利導致爭奪季後賽主場優勢處於劣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。