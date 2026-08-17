MiLB／「費仔」轟再見兩分砲 林昱珉對決5局好投無關勝敗

美國職棒小聯盟3A響尾蛇隊台灣好手林昱珉今天先發投5局失2分、無關勝敗，與水手隊陣中台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）對決2打席、投出1次觸身球保送，費爾柴德9局下敲出再見兩分砲助隊搶勝。

亞利桑那響尾蛇隊3A今天與西雅圖水手隊3A交手，響尾蛇隊派出台灣投手林昱珉先發，而水手隊陣中台美混血好手「費仔」費爾柴德先發打6棒、守中外野。

林昱珉2局下控球稍微有狀況，觸身球保送首名打者，1人出局後面對費爾柴德再投出觸身球保送，三振抓下第2個出局數後，被敲出二壘打、失掉2分，但及時回穩，製造滾地球出局，沒有擴大失分危機。

4局下林昱珉再對上費爾柴德，讓費爾柴德敲出中外野方向飛球出局，2人出局後雖有投出保送，但穩守不失分。

林昱珉今天先發投5局失2分、無關勝敗。

林昱珉今天總計用83球投5局，被敲出1支安打，投出4次三振，4次四死球保送，失掉2分責失分、無關勝敗，最快球速148公里。

費爾柴德7局下敲出三壘方向滾地球出局，9局下球隊2比3落後局面，水手隊首名打者敲出安打，費爾柴德敲出再見2分砲，幫助球隊以4比3搶下勝利。

費爾柴德今天總計3打數敲出1發全壘打，為個人本季第4轟，貢獻2分打點，近期連3場出賽敲安，賽後打擊率2成77。