快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇不想掉入外卡系列賽 教頭批評近況不振失去水準

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇總教練羅伯茲批評球隊近期的低迷表現。 路透社
道奇總教練羅伯茲批評球隊近期的低迷表現。 路透社

道奇隊今天在主場又以2：6不敵釀酒人隊，打完4連戰只拿1勝，美國媒體ESPN指出，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後批評球隊近期的低迷表現，這場失利導致爭奪季後賽主場優勢處於劣勢。

釀酒人戰績77勝48敗在大聯盟居首，勇士隊74勝50敗、道奇74勝51敗分居國聯第2、第3，如果道奇未能拚進前兩名，季後賽必須從外卡系列賽起步，增加挑戰世界大賽3連霸的風險。

史庫柏今天先發6局失兩分，只有1分自責，優質表現還是吞敗，不但牛棚失4分，打線也沒有太多支援，全場只有6支安打，靠孟西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）陽春砲攻下兩分，二壘手艾德曼（Tommy Edman）發生兩次失誤都送分。

羅伯茲直言球隊陷入困境，攻守兩端都要改進，他說：「過去4到6周進攻表現一直低於平均水準是事實，已經很久沒有打出乾淨俐落的比賽了，這在防守端尤其明顯。」

從打擊到牛棚都陷入低迷狀態，道奇連霸之路面臨麻煩。 美聯社
從打擊到牛棚都陷入低迷狀態，道奇連霸之路面臨麻煩。 美聯社

大谷翔平今天4打數1安打、吞下1次三振，8局下1出局一、三壘有人時打出雙殺，全隊最近兩場比賽11支安打、3次保送只得3分，羅伯茲表示，球隊已經很久沒有穩定進攻表現，不是追打壞球，就是盲目出棒，有些球員確實在揮棒節奏遇到困難。

道奇穩居國聯西區第1，領先教士7場勝差，和釀酒人、勇士爭奪兩個無需參加外卡賽的季後賽席位，羅伯茲說：「今天真的很想贏球，因為非常重要，但我們沒能做到，現在必須向前看，希望這不會在未來帶來麻煩。」

道奇 MLB 批評

延伸閱讀

MLB／韓德森投贏史庫柏創罕見紀錄 釀酒人官網慶幸沒和老虎交易

MLB／迪亞茲關門又放火道奇遭逆轉 朗希優質先發勝投飛了

MLB／「迪亞茲劇場」堆滿壘驚險守成 山本由伸6局飆9K收下8月首勝

MLB／小號一響噩夢登場！道奇總教練仍力挺22億「發球機」：給一些時間

相關新聞

MLB／為無數手肘受傷投手延續生涯！ 「TJ手術」之父逝世享壽83歲

大聯盟傳奇左投湯米・約翰於美國時間週六逝世，享壽83歲；他是首位接受「TJ手術」的球員，26季生涯累積288勝，為無數投手延續職業生涯。

MLB／李灝宇超越張育成再等一等 村上宗隆28轟出爐超越大谷

老虎隊今天在主場對白襪隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇未先發，7局下代打揮出一壘滾地球出局，老虎終場5：7落敗，關鍵3連戰遭橫掃。

MLB／道奇不敵釀酒人4連戰慘吞3敗 史庫柏加盟後3場先發沒贏過

道奇隊今天對釀酒人隊進行4連戰最後一戰，史庫柏（Tarik Skubal）先發6局失兩分，只有1分自責，道奇牛棚失4分讓戰況愈來愈糟，打線也遭封鎖，終場以2：6落敗，主場4連戰只有1勝3敗，釀酒人穩居大聯盟龍頭。

MLB／前一晚壓制大谷、自由人 釀酒人火球男賽前無私指點佐佐木朗希

釀酒人火球男米蕭洛斯基賽前現身道奇陣營，無私指點佐佐木朗希，友好互動引發外界關注；他前役壓制大谷翔平與弗里曼，助隊擊敗道奇。

MiLB／「費仔」轟再見兩分砲 林昱珉對決5局好投無關勝敗

美國職棒小聯盟3A響尾蛇隊台灣好手林昱珉今天先發投5局失2分、無關勝敗，與水手隊陣中台美混血好手費爾柴德對決2打席、投出1...

MLB／道奇不想掉入外卡系列賽 教頭批評近況不振失去水準

道奇隊今天在主場又以2：6不敵釀酒人隊，打完4連戰只拿1勝，美國媒體ESPN指出，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後批評球隊近期的低迷表現，這場失利導致爭奪季後賽主場優勢處於劣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。