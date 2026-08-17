MLB／道奇不想掉入外卡系列賽 教頭批評近況不振失去水準

道奇隊今天在主場又以2：6不敵釀酒人隊，打完4連戰只拿1勝，美國媒體ESPN指出，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後批評球隊近期的低迷表現，這場失利導致爭奪季後賽主場優勢處於劣勢。

釀酒人戰績77勝48敗在大聯盟居首，勇士隊74勝50敗、道奇74勝51敗分居國聯第2、第3，如果道奇未能拚進前兩名，季後賽必須從外卡系列賽起步，增加挑戰世界大賽3連霸的風險。

史庫柏今天先發6局失兩分，只有1分自責，優質表現還是吞敗，不但牛棚失4分，打線也沒有太多支援，全場只有6支安打，靠孟西（Max Muncy）、帕赫斯（Andy Pages）陽春砲攻下兩分，二壘手艾德曼（Tommy Edman）發生兩次失誤都送分。

羅伯茲直言球隊陷入困境，攻守兩端都要改進，他說：「過去4到6周進攻表現一直低於平均水準是事實，已經很久沒有打出乾淨俐落的比賽了，這在防守端尤其明顯。」

從打擊到牛棚都陷入低迷狀態，道奇連霸之路面臨麻煩。 美聯社

大谷翔平今天4打數1安打、吞下1次三振，8局下1出局一、三壘有人時打出雙殺，全隊最近兩場比賽11支安打、3次保送只得3分，羅伯茲表示，球隊已經很久沒有穩定進攻表現，不是追打壞球，就是盲目出棒，有些球員確實在揮棒節奏遇到困難。

道奇穩居國聯西區第1，領先教士7場勝差，和釀酒人、勇士爭奪兩個無需參加外卡賽的季後賽席位，羅伯茲說：「今天真的很想贏球，因為非常重要，但我們沒能做到，現在必須向前看，希望這不會在未來帶來麻煩。」