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MLB／前一晚壓制大谷、自由人 釀酒人火球男賽前無私指點佐佐木朗希

聯合新聞網／ 綜合報導
米蕭洛斯基與佐佐木朗希。 美聯社，本報合成
米蕭洛斯基與佐佐木朗希。 美聯社，本報合成

洛杉磯道奇本周末在主場與密爾瓦基釀酒人進行4連戰，今天（17日）的系列賽最終戰賽前出現有趣場面，釀酒人隊「火球男」米蕭洛斯基Jacob Misiorowski）在場上「指點」佐佐木朗希，友好互動被放上社群，外國網友也大讚米蕭洛斯基願意分享的精神相當無私。

Dodgers Nation在社群平台X上分享一段影片並寫下「佐佐木朗希和米蕭洛斯基在系列賽最終戰前聊得相當熱絡！」影片中可見，米蕭洛斯基人來到道奇隊陣營，疑似在向佐佐木朗希示範投球動作等，一旁的翻譯、訓練員也聽得津津有味。離開之前，米蕭洛斯基還友善地拍了拍佐佐木的肩膀。

外國網友也在留言處大讚米蕭洛斯基：「向他致敬，想知道他給了朗希什麼建議」、「他讓大谷還有弗里曼打不好，道奇必須把他挖過來」、「Miz看起來個性超好」、「（朗希）已經開始招募他去洛杉磯了」。

佐佐木朗希和米蕭洛斯基在本系列賽都已經完成投球任務，佐佐木朗希擔任系列賽首戰先發，他先發6局僅有2分責失、投出2次三振，問題出在他的控球，他在四局上滿壘情況連續保送2名打者因而丟分，總計出現5次四壞球保送，當天道奇4：5在九局上慘遭釀酒人逆轉。

米蕭洛斯基則是昨天（16日）第三戰的先發，五局下，他在一出局滿壘危機時刻面對大谷翔平，第一球曲球，大谷揮棒落空；第二球突破160公里的速球投進膝蓋附近，大谷看著好球進壘；第三球滑球往內角低處進壘，大谷揮棒落空。接下來他又用同樣的球種解決掉弗里曼（Freddie Freeman），成功化解滿壘危機。

六局下他再度登板，乾淨俐落完成三上三下，最終米蕭洛斯基投滿6局被敲5支安打，僅失1分，送出6次三振、1次保送，防禦率下探到1.75，幫助釀酒人4：1擊敗道奇。

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