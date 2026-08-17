MLB／韓德森投贏史庫柏創罕見紀錄 釀酒人官網慶幸沒和老虎交易

釀酒人隊24歲右投韓德森（Logan Henderson）今天主宰戰場，對道奇隊先發7局失1分，優質表現領軍6：2獲勝，4連戰帶著3勝離開洛杉磯；釀酒人官網指出，為期17天、共打17場比賽的魔鬼賽程畫下句點，在此期間取得10勝7敗。

韓德森用93球完成7局任務，單場投球局數寫下生涯兩年新高，只被揮出3支安打，投出6次三振，唯一失分是4局下被孟西（Max Muncy）轟出陽春砲，本季戰績升至7勝2敗、防禦率2.70。

官網特別提到，幸好釀酒人在交易截止日前留住韓德森，總教練墨菲（Pat Murphy）直言：「就是不想失去韓德森，無論換來的是誰，我都不在乎；只要韓德森能夠保持健康，一定可以長久好好發展。」

兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）跳槽道奇前，釀酒人也想搶人，當時老虎隊開出的交易人選就是韓德森；官網指出，韓德森今天表現壓倒史庫柏，這位王牌左投正是釀酒人試圖引進，卻未能如願的目標，或許正是當時不願送出韓德森。

史庫柏今天先發6局失兩分（1分自責）吞敗，加盟道奇後3次登板還未贏過，吞下兩場敗投，本季戰績7勝7敗、防禦率2.85。

韓德森去年4月21日登上大聯盟，生涯前兩季合計17場先發，單場失分從未超過3分；大聯盟官方數字指出，從1893年至今，只有響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）比韓德森更長，2019到20年在馬林魚、響尾蛇連續23場先發。

釀酒人去年在國聯冠軍戰被道奇4戰清盤，官網指出，這次系列賽不但在輿論占上風，更打出3勝1敗，成功贏下「復仇之戰」，更關鍵是本季對戰4勝3敗結束。一壘手包爾斯（Jake Bauers）說：「十月份會發生什麼事就順其自然吧，但全隊都有共識，遲早要和道奇交手；我們有實力和他們抗衡，只要執行到位就能獲勝。」

釀酒人連打17天比賽，明天終於可以休兵，目前戰績77勝48敗仍是大聯盟龍頭，韓德森說：「能以贏下系列賽的成績結束17連戰，真的非常重要，尤其之前在聖地牙哥3連戰遭教士橫掃，這次系列賽對全隊意義重大。」