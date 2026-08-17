MLB／重金簽下塔克19支0還漏接飛球！ 道奇主場球迷忍無可忍開噓

洛杉磯道奇季前砸下4年2.4億美元（約新台幣76億6442萬元）重金簽下的強打外野手塔克（Kyle Tucker），昨天（16日）才因為對自己在主場的表現感到沮喪休兵，今天（17日）對上密爾瓦基釀酒人系列賽最終戰他不僅打擊持續熄火，比賽過程中還「抓了波（Drop the ball）」，慘遭道奇隊主場球迷噓聲伺候。

道奇今天2比6敗給釀酒人，系列賽1勝3敗作收，在國聯西區仍領先第二名的聖地牙哥教士7場勝差，前進季後賽甚至世界大賽目標也沒有改變，也因此塔克上半季的低迷並未受到太多放大檢視。不過，隨著8月份戰績下滑，加上塔克的表現持續惡化，這筆季前重磅補強開始受到關注。

塔克在對上釀酒人的系列賽最終戰擔任先發第三棒右外野手，他前3打數沒有安打，累積在道奇主場已經「19支0」，九局上更發生守備失誤，面對右外野全壘打牆前的飛球，塔克明明已經跑到定位，有機會完成接殺，最終卻「抓了波」未能將球收進手套，現場球迷的鼓譟聲也隨即變成噓聲。

塔克的低迷不只反映在這次守備失誤，進攻表現同樣令人擔憂。今天賽前，他本季出賽116場打擊率僅.234，敲出11轟、54分打點，OPS 0.705，OPS+則為96，與過去在休士頓太空人時期展現的強打身手相去甚遠。

尤其本季在道奇球場的表現更是奇差無比，至今在主場的59場比賽，他打擊率僅.192、敲出2轟、17分打點，OPS低至0.566，OPS+更只有56。

其實塔克前一場比賽就沒有出現在先發名單，道奇隊主帥羅伯茲（Dave Roberts）證實，讓他休息的原因與他對自己在道奇球場的表現感到沮喪有關。沒想到休兵一天後重新回到先發陣容，塔克不只進攻繼續繳白卷，還發生守備失誤，現場球迷的忍耐也因此到了極限。

塔克的低潮恰好跟道奇近期戰績下滑重疊，道奇在8月初還能靠整體戰力掩蓋問題，但今天輸球後，本月戰績已跌至5勝10敗，且系列賽4戰吞下3敗，距離國聯戰績最佳的釀酒人已有3場勝差。