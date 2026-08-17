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MLB／李灝宇超越張育成再等一等 村上宗隆28轟出爐超越大谷
老虎隊今天在主場對白襪隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇未先發，7局下代打揮出一壘滾地球出局，老虎終場5：7落敗，關鍵3連戰遭橫掃。
李灝宇今天唯一打席面對白襪後援投手紐康（Sean Newcomb），在2好2壞後把96英里速球打成一壘滾地球，本季出賽79場打擊率2成65、全壘打6支、打點28分，目前54支安打仍和張育成（2021年）並列台灣球員單季最多安紀錄。
老虎先發投手安德森（Drew Anderson）在內的4名投手，全場被揮出8支安打，包括3支全壘打；白襪日本重砲村上宗隆7局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，這是他在系列賽第2轟，本季28支全壘打獨居大聯盟日本球員最多，領先道奇隊大谷翔平1支。
白襪作客底特律贏得重要系列賽，本季戰績升至65勝58敗，美聯中區龍頭愈坐愈穩，同區另4隊勝率都不到5成，老虎60勝64敗排名第2，落後5.5場勝差，外卡雖居第6仍有機會拚季後賽門票。
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