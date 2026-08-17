快訊

息影22年罕見返台！王祖賢遭直擊現身桃園機場 一細節洩真身

難以普及…失智針劑太貴 僅500多人施打

MLB／為無數手肘受傷投手延續生涯 「TJ手術」之父逝世享壽83歲

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／李灝宇超越張育成再等一等 村上宗隆28轟出爐超越大谷

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美好手李灝宇。 路透
旅美好手李灝宇。 路透

老虎隊今天在主場對白襪隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇未先發，7局下代打揮出一壘滾地球出局，老虎終場5：7落敗，關鍵3連戰遭橫掃。

李灝宇今天唯一打席面對白襪後援投手紐康（Sean Newcomb），在2好2壞後把96英里速球打成一壘滾地球，本季出賽79場打擊率2成65、全壘打6支、打點28分，目前54支安打仍和張育成（2021年）並列台灣球員單季最多安紀錄。

老虎先發投手安德森（Drew Anderson）在內的4名投手，全場被揮出8支安打，包括3支全壘打；白襪日本重砲村上宗隆7局上轟出兩分砲，成為致勝一擊，這是他在系列賽第2轟，本季28支全壘打獨居大聯盟日本球員最多，領先道奇隊大谷翔平1支。

白襪作客底特律贏得重要系列賽，本季戰績升至65勝58敗，美聯中區龍頭愈坐愈穩，同區另4隊勝率都不到5成，老虎60勝64敗排名第2，落後5.5場勝差，外卡雖居第6仍有機會拚季後賽門票。

村上宗隆 MLB 張育成 李灝宇

延伸閱讀

MLB／李灝宇連兩戰先發 2打數無安打後被換代打

MLB／李灝宇敲三壘邊線調皮內野安 單季54安追平張育成還秀雙殺美技

MLB／道奇不敵釀酒人4連戰慘吞3敗 史庫柏加盟後3場先發沒贏過

MLB／米蕭洛斯基三度對決大谷 直球挨打失唯一分數、滿壘滑球飆K奪勝

相關新聞

MLB／為無數手肘受傷投手延續生涯！ 「TJ手術」之父逝世享壽83歲

大聯盟傳奇左投湯米・約翰於美國時間週六逝世，享壽83歲；他是首位接受「TJ手術」的球員，26季生涯累積288勝，為無數投手延續職業生涯。

MLB／李灝宇超越張育成再等一等 村上宗隆28轟出爐超越大谷

老虎隊今天在主場對白襪隊進行3連戰最後一戰，旅美好手李灝宇未先發，7局下代打揮出一壘滾地球出局，老虎終場5：7落敗，關鍵3連戰遭橫掃。

MLB／道奇不敵釀酒人4連戰慘吞3敗 史庫柏加盟後3場先發沒贏過

道奇隊今天對釀酒人隊進行4連戰最後一戰，史庫柏（Tarik Skubal）先發6局失兩分，只有1分自責，道奇牛棚失4分讓戰況愈來愈糟，打線也遭封鎖，終場以2：6落敗，主場4連戰只有1勝3敗，釀酒人穩居大聯盟龍頭。

MLB／重金簽下塔克19支0還漏接飛球！ 道奇主場球迷忍無可忍開噓

道奇重金簽下的塔克打擊低迷，主場累計19支0，今天再發生漏接失誤，遭球迷噓聲伺候，道奇也以2比6敗給釀酒人。

MLB／傳奇名投辭世！「TJ手術」救無數投手 大谷翔平也是受惠者

美國職棒大聯盟MLB名投湯米約翰（Tommy John）逝世，享壽83歲。湯米約翰以接受開創性的手肘手術聞名，這項手術之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。