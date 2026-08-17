MLB／為無數手肘受傷投手延續生涯！ 「TJ手術」之父逝世享壽83歲

大聯盟傳奇左投約翰（Tommy John）在美國時間週六逝世，享壽83歲。征戰大聯盟26個球季、累積4710.1局投球的他，不僅是棒球史上最具代表性的長青投手之一，更因成為史上第一位接受日後以自己名字命名的「TJ手術」球員，為無數因手肘韌帶傷勢瀕臨生涯終點的投手開啟重返投手丘的可能。

約翰職業生涯始於1963年，前後效力克里夫蘭印地安人（守護者前身）、芝加哥白襪、洛杉磯道奇、紐約洋基、加州天使和奧克蘭運動家等隊，生涯26季出賽760場、先發700場，拿下288勝、231敗，累積4710.1局，是大聯盟史上僅有8位先發場次突破700場的投手之一；在現代棒球史上，他與生涯長達27季的萊恩（Nolan Ryan）並列長青投手代表。

約翰在道奇時期迎來生涯巔峰，1974年例行賽拿下13勝3敗，勝率高居國聯第一，並率隊闖進世界大賽。然而，當年7月17日之後，他因左手肘傷勢提前結束球季。同年9月，骨科醫師法喬布（Frank Jobe）替當時31歲的約翰進行前所未有的手術，以移植組織重建受損的尺側副韌帶，這項手術日後便以「TJ手術（Tommy John surgery）」之名聞名全球。

經過1975年漫長復健後，約翰重新站上投手丘，接下來連續7個完整球季，每年都至少先發30場，甚至在46歲高齡仍持續投球。更值得一提的是，他接受手術後的生涯表現反而超越術前，手術後累積的勝場、先發與投球局數都比手術前更多，也曾3度入選明星賽，並兩度在賽揚獎票選拿下第二名。

約翰生涯曾3度登上世界大賽舞台，1977、1978年代表道奇對決洋基，1981年則披上洋基戰袍與道奇爭冠；生涯季後賽14場出賽、13場先發吃下88.1局，繳出2.65防禦率的優異成績。1977年國聯冠軍賽第4戰，他更對費城費城人投出完投勝，幫助道奇拿下世界大賽門票。

約翰留給棒球世界最重要的遺產，不只是一串亮眼數據，過去52年間，全世界已有數不清的投手接受過TJ手術，這個手術也從當年幾乎沒有先例的冒險療法，逐漸成為現代棒球投手面對手肘尺側副韌帶撕裂時的重要治療方式。

道奇主席兼執行長卡斯滕（Stan Kasten）表示：「湯米是一名傑出的職業投手，他勇敢成為第一位接受這項手術的球員，而這項手術最終以他的名字命名，他所扮演的角色無法被低估。他的影響力不只存在於場上，也延續到場外，並將影響一代又一代的球員。」

洋基隊也在聲明中指出，約翰術後漫長而成功的職業生涯，某種程度上甚至掩蓋了他原本作為投手的卓越成就，包含連續兩季拿下20勝的表現；如今他不只是棒球場上的傳奇，也成為運動醫學發展史上的重要人物。