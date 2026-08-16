快訊

台中雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／台灣投打未來有望了！柯敬賢棒打菊池雄星 沙子宸1.2局狂飆5K全場最高

聯合新聞網／ 綜合報導
柯敬賢（右）今天狙擊日本明星左投菊池雄星，沙子宸（左），今天在運動家高A賽事後援1.2局就狂飆5K。 截圖自X
柯敬賢（右）今天狙擊日本明星左投菊池雄星，沙子宸（左），今天在運動家高A賽事後援1.2局就狂飆5K。 截圖自X

台灣投打新星有望！目前效力道奇農場1A球隊的的台灣20歲新科強打柯敬賢，今天交手天使1A，狙擊投復健賽的日本明星左投菊池雄星，成功敲安；投手方面，同樣是旅美好手的22歲新星「大沙」沙子宸，今天在運動家高A賽事中後援1.2局就狂飆5K。

本戰柯敬賢面對天使1A，在1局上相中菊池雄星一顆內角球，敲出左外野平飛球，後續再靠隊友安打串聯回到本壘。而痛挨安打的菊池雄星今天復健賽則是狀況不佳，主投4.2局被敲出包含1轟在內多達7支安打，失掉的8分都是自責分。此外，道奇明星後援崔能（Blake Treinen） 今天也在同場進行復健賽，並繳出後援1局3上3下，飆2K無失分的優質表現。

柯敬賢此役繳出4支1成績單，賽後打擊率2成60、攻擊指數則是0.851。

投手方面，沙子宸今天對決老虎高A，在5局下兩出局一二壘有人時上場後援，並用飆K化解危機。6局下雖然吃下1發陽春砲，但也狂飆3K功過相抵；不過7局下「大沙」控球出現亂流，除了1K就是2保送，最終只能退場，留下主投1.2局用43球，挨1安失1分、狂飆全場最多5K和2次保送的戰績，賽後防禦率是極高的9成33。

MLB

相關新聞

MLB／對決大谷翔平167公里火球連飆 道奇教頭：我從來沒看過

釀酒人隊「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天說到做到，對戰道奇隊大谷翔平首打席就祭出全直球對決，讓道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）也直呼：「我從來沒看過比賽前3球都是104英里（約167公里）。」

MLB／米蕭洛斯基三度對決大谷 直球挨打失唯一分數、滿壘滑球飆K奪勝

釀酒人隊與道奇隊4連戰第3場比賽，「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）與大谷翔平的頂尖對決成為最大看點。雙方三度交鋒，大谷翔平兩度出局但也敲回道奇唯一分數，終場由釀酒人以4：1帶走勝利。

MLB／大聯盟很簡單？紅雀新秀生涯前3打席開轟史上第1人 連對手都鼓掌

紅雀隊農場排名第三的大物新秀貝耶茲（Joshua Báez），初登場震撼球界，4打數敲出3安打，大聯盟生涯前3打席全數都是全壘打，成為史上第一人，瘋狂表現讓一向敵我分明的小熊隊主場球迷都為他起立鼓掌。

MLB／李灝宇敲三壘邊線調皮內野安 單季54安追平張育成還秀雙殺美技

早已進入射程範圍內的台將單季最多安打紀錄，李灝宇今天用一支在三壘邊線頑皮的內野安打達陣，此役先發3打數敲1安打，累積54支安打，追平張育成2021年締造的紀錄，李灝宇接下來每一安都是為台灣寫下新猷。

MLB／大谷翔平牛棚練投 道奇看好9月重返投手丘

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇的「二刀流」球星大谷翔平在重返投手丘之路上邁出重要一步，他完成34球的牛棚練投，並使用完整...

MLB／賈吉歸隊新進展開始傳接球 洋基教頭：期待他會回來

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）因右側肋骨骨折進入傷兵名單，如今復健進度再往前跨出一步，昨天開始進行傳接球，儘管距離歸隊還有很多項目需完成，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「我們期待他會回來。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。