MiLB／台灣投打未來有望了！柯敬賢棒打菊池雄星 沙子宸1.2局狂飆5K全場最高

台灣投打新星有望！目前效力道奇農場1A球隊的的台灣20歲新科強打柯敬賢，今天交手天使1A，狙擊投復健賽的日本明星左投菊池雄星，成功敲安；投手方面，同樣是旅美好手的22歲新星「大沙」沙子宸，今天在運動家高A賽事中後援1.2局就狂飆5K。

本戰柯敬賢面對天使1A，在1局上相中菊池雄星一顆內角球，敲出左外野平飛球，後續再靠隊友安打串聯回到本壘。而痛挨安打的菊池雄星今天復健賽則是狀況不佳，主投4.2局被敲出包含1轟在內多達7支安打，失掉的8分都是自責分。此外，道奇明星後援崔能（Blake Treinen） 今天也在同場進行復健賽，並繳出後援1局3上3下，飆2K無失分的優質表現。

柯敬賢此役繳出4支1成績單，賽後打擊率2成60、攻擊指數則是0.851。

投手方面，沙子宸今天對決老虎高A，在5局下兩出局一二壘有人時上場後援，並用飆K化解危機。6局下雖然吃下1發陽春砲，但也狂飆3K功過相抵；不過7局下「大沙」控球出現亂流，除了1K就是2保送，最終只能退場，留下主投1.2局用43球，挨1安失1分、狂飆全場最多5K和2次保送的戰績，賽後防禦率是極高的9成33。