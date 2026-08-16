足球／梅西怎麼了？連三次踢丟十二碼罰球

剛經歷父喪的阿根廷足球巨星「獅王」梅西（Lionel Messi），今天代表邁阿密國際出戰納許維爾，不但錯失12碼罰球機會，還因不滿判決做出鼓掌、搖手指等抗議運動，領到一張黃牌，最終球隊更以1：4慘敗。

剛歸隊的梅西，第23分鐘有機會以罰球助隊扳平戰局成1：1，但他操刀的罰球卻被納許維爾門將施瓦克（Brian Schwake）擋下；球飛出後雷吉隆（Sergio Reguilón）雖補射破網，但經VAR檢視後越位在先，進球無效。

根據美國《ESPN》的數據資料，這是梅西自2014年後首度連續踢丟三次罰球。今年美加墨世界盃，他小組賽面對奧地利，以及16強淘汰賽碰埃及隊都曾踢丟罰球，加上今天的失利，締造個人特別紀錄。

這也是梅西在美國職業足球大聯盟（MLS）近一年來再度踢丟罰球，前一次是去年的9月13日；下半場他還領到一張黃牌，今天還有射門中柱情形，顯然不受幸運女神青睞。

梅西父親老梅西（Jorge Messi）上周因病離世，梅西因此缺席和蒙特雷在聯盟盃（Leagues Cup）的對陣。回到球隊後他第一場從板凳出發但球隊敗陣，今天又輸球，已吞下3連敗。