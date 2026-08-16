MLB／洋基火力不繼！近 4次先發3次「問天」 火球王牌也無奈

洋基打線傷兵滿營，火球王牌斯萊特勒（Cam Schlittler）今天掛帥先發還是無用功，面對藍鳥繳出5.1局失1分好投，但洋基最終以1：4吞下3連敗，這也是他近期4場先發的又一次「問天」。

本戰斯萊特勒主投5.1局，用球數97球投出56顆好球，雖控球方面不盡理想，但僅挨4安失1分還外帶7次三振，表現依舊優質，可惜洋基打線依舊熄火，全場只有大物游擊隆巴德（George Lombard Jr.）在2局上的適時安打得分，最終以1：4慘敗藍鳥。

而包含本場比賽在內，斯萊特勒近期的連續4場先發中，除了8月4日對陣紅雀投3局失4分的「失常」表現外，其他3場比賽分別繳出6.1局8K失1分、7局11K失1分及今天的5.1局7K失1分好投，但在「豬隊友」幫助下都未能拿下勝投。

針對陣中的打擊低迷表現，總教練布恩（Aaron Boone）賽後指出：「已經講很多次了，我們也知道自己得更好，這就是我們現階段擁有的球員們。看著這些名字時我還是全然相信，他們都有能力做出了不起的事，但必須真正做到。」

洋基目前位居美聯東區第2，距離龍頭光芒6.5場勝差，而陣中強打「法官」賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）和「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）目前仍在傷兵名單，讓條紋軍打線壟罩一層陰霾。不過貝林傑昨天傳出下週將展開復健賽，賈吉今天也進行傳接球練習，在不遠的未來有機會回歸賽場。