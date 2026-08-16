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MLB／米蕭洛斯基三度對決大谷 直球挨打失唯一分數、滿壘滑球飆K奪勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
「火球男」米蕭洛斯基封鎖道奇。 美聯社
「火球男」米蕭洛斯基封鎖道奇。 美聯社

釀酒人隊與道奇隊4連戰第3場比賽，「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）與大谷翔平的頂尖對決成為最大看點。雙方三度交鋒，大谷翔平兩度出局但也敲回道奇唯一分數，終場由釀酒人以4：1帶走勝利。 

米蕭洛斯基擁有目前大聯盟先發投手最快球速，在迎接這場和大谷翔平對決之前，就喊話直球對決，「打不打得到，比比看就知道了。」

米蕭洛斯基繼去年國聯冠軍賽第3戰後、生涯第二度在道奇球場登板。1局下面對的首名打者就是大谷翔平，對決6球全是直球，最慢102.9英里（約165.6公里）、最快的一顆達104.1英里（約167.5公里），也是他此戰投出的最快球速，最後讓大谷擊出內野高飛球出局。

3局下雙方的第二次對決，大谷翔平在2出局一壘有人時上場打擊，米蕭洛斯基同樣祭出直球伺候，而大谷逮中第3球、100.3英里（約161.4公里）的內角球掃成右外野線邊落地的三壘打，替道奇打下第1分，也是道奇此戰的唯一分數。

最關鍵的局面出現在5局下，釀酒人4：1領先，米蕭洛斯基1出局後被連敲3安面臨滿壘危機，接著面對的正是大谷翔平。這次米蕭洛斯基不再直球硬碰硬，先用88.5英里（約142.4公里）的曲球讓大谷揮空，下一球為102.4英里（約164.8公里）的速球投進好球帶，接著用滑球三振大谷翔平，再解決下一棒弗里曼（Freddie Freeman），化解大危機。

米蕭洛斯基今天先發6局，被敲出5支安打，送出6次三振，僅失1分，拿下個人本季12勝，幫助釀酒人隊在系列賽取得2勝1敗的優勢。本季防禦率僅1.75、送出210次三振都是大聯盟最佳。

道奇先發左投羅布勒斯基則是主投6局，被揮出4支安打，包括歐提茲（Joey Ortiz）、康崔拉斯（William Contreras）兩發全壘打，失4分，也送出6K，吞第5敗。大谷翔平單場4支1、吞2次三振，打擊率微降至2成89。

米蕭洛斯基 MLB 道奇

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