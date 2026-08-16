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MLB／臨時拉上大聯盟就創下超狂紀錄 紅雀菜鳥：為父親實現夢想
聖路易紅雀23歲新秀貝耶茲（Joshua Baez）今天在大聯盟生涯首戰連3打席狂敲3發全壘打，刷新史上初登場最多全壘打紀錄，助球隊以8比4擊敗地主芝加哥小熊。
法新社報導，多明尼加裔美籍的右外野手貝耶茲，今天在瑞格利球場（Wrigley Field）這個於1914年落成、國聯最古老的球場，交出驚天生涯首秀。
1局上生涯首打席，貝耶茲面對小熊左投波伊德（Matthew Boyd）瞄準第一顆球，將時速93.4英里（約150公里）的速球直接轟出中外野大牆，以兩分砲助紅雀開局取得3比0領先。
4局上第二度登場打擊，貝耶茲再鎖定一顆變速球出手，掃出左外野方向陽春砲，助球隊以4比3再度超前。
這個時候的貝耶茲，已成為MLB史上第9位在例行賽初登場就有「雙響砲」成績的球員，也是1900年以來第2位生涯前兩打席「連兩打席開轟」的新人，前一人為1951年的尼曼（Bob Nieman）。
但貝耶茲還沒熄火。6局上，他再度砲轟波伊德，將比數拉開至6比3，正式以單場3轟獨霸大聯盟初登場歷史紀錄。
8局上的左外野飛球雖遭接殺，但貝耶茲大聯盟生涯首戰最終繳出4打數3安打，包含「單場轟3砲、灌進5分打點」的耀眼成績單。
貝耶茲昨天原本要為紅雀旗下3A農場球隊曼菲斯紅鳥出賽，卻臨時接獲通知升上一軍。他說：「那真是令人震驚的一刻，因為你永遠不知道機會什麼時候會降臨。」
他也回憶起2023年過世的父親荷塞（Jose Manuel），說：「打進大聯盟是他一生的夢想。」
貝耶茲表示，「我唯一承諾過他的事，就是一定要替他完成這個夢想。他雖然人已不在，但精神與我們同在，我知道他一定很以我為傲。」
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