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MLB／賈吉歸隊新進展開始傳接球 洋基教頭：期待他會回來
洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）因右側肋骨骨折進入傷兵名單，如今復健進度再往前跨出一步，昨天開始進行傳接球，儘管距離歸隊還有很多項目需完成，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「我們期待他會回來。」
賈吉在4月下旬因守備撲接造成右側肋骨骨折，自6月起就沒再出賽，日前被移往60天傷兵名單中，而他在8月初接受影像檢查時，傷勢已癒合至可以開始增加活動量，因此獲准能進行輕度的棒球訓練，包括戶外跑步及上半身阻力訓練。
如今復健進度又有新進展，布恩透露，昨天賈吉已經開始進行首次傳接球，「希望他這周能繼續進展，看看接下來還能加入哪些訓練。」
在賈吉缺陣期間，洋基戰績32勝31敗。至於歸隊的時間表，布恩說：「我們期待他會回來，但現在才剛開始進行棒球活動，希望事情能一切順利。」布恩指出，儘管已經開始傳接球，但畢竟賈吉已經有一陣子沒有進行棒球相關活動了，所以接下來還有很多項目要完成。
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