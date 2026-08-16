MLB／大聯盟很簡單？紅雀新秀生涯前3打席開轟史上第1人 連對手都鼓掌

紅雀隊農場排名第三的大物新秀貝耶茲（Joshua Báez），初登場震撼球界，4打數敲出3安打，大聯盟生涯前3打席全數都是全壘打，成為史上第一人，瘋狂表現讓一向敵我分明的小熊隊主場球迷都為他起立鼓掌。

紅雀今天在芝加哥瑞格利球場以8：4擊敗小熊，貝耶茲搶盡焦點，帶來一場震撼教育，但被教育的人是小熊投手。

面對左投波伊德（Matthew Boyd），貝耶茲將第1球、93.4哩直球送上中外野看台，飛行距離449呎，用兩分砲為大聯盟生涯揭開序幕；第二打席在第四局擔任首位打者，在滿球數將77.8哩變速球再次轟出牆，這次送向左外野，波伊德一看這球出手，臉上就難掩遇到怪物的無奈。

貝耶茲的煙火秀還有第三集，第六局狙擊波伊德的83哩滑球，送上右外野觀眾席第一排，飛行距離368呎，已是波伊德今天被他打得最近的一球。

誇張場景，紅雀隊友抱頭難以置信，就連小熊球迷都忍不住為他起身鼓掌。貝耶茲也透露，第三轟出現，自己也覺得神奇，「我開始跑，然後看那球過牆，我心想『這也太扯了吧！』」

紅雀教頭馬莫（Oli Marmol）說：「生涯所看到的大聯盟投手第1球，就轟到球場最遠的外野，他臉上的從容與自信，就像在說『我來了』，再來第二轟、第三轟，只能說真的太扯了。」馬莫說，自己很少在比賽中會暫時放下調度與戰局，但今天貝耶茲的表現真的太狂，讓他忍不住只專注著欣賞眼前發生的一切，「上次有這種感受，是普荷斯（Albert Pujols）700轟時吧！」

貝耶茲今天有30位親朋好友到場，賽後走進場內與他慶祝合影，當然不忘手比「3」手勢。而他的父親在3年前過世，今年就是在父親忌日的那一天，在小聯盟演出單場四響砲，今天又在大聯盟初登場敲三響砲，貝耶茲說：「我父親的夢想是在大聯盟打球，我唯一答應他的事，就是我會為他做到這件事，他現在不在我們身邊了，但他的精神一直都在，我知道他會為我感到驕傲。」