MLB／李灝宇敲三壘邊線調皮內野安 單季54安追平張育成還秀雙殺美技

早已進入射程範圍內的台將單季最多安打紀錄，李灝宇今天用一支在三壘邊線頑皮的內野安打達陣，此役先發3打數敲1安打，累積54支安打，追平張育成2021年締造的紀錄，李灝宇接下來每一安都是為台灣寫下新猷。

李灝宇今天擔任老虎隊先發第二棒、三壘手，這是他首度解鎖的棒次，只剩先發第一棒還沒打過。

面對白襪先發投手凱伊（Anthony Kay），李灝宇首局將一顆86.1哩變速球打在面前落地，一個彈跳朝三壘邊線而去，在白線上滾了一會兒後轉向界內而去，讓期盼著這球出界的凱伊只能雙手一攤，李灝宇跑出一支內野安打，隨後也跑回老虎此役第1分。

李灝宇第二局還參與一次雙殺守備，大秀臂力，打擊區上接下來兩打席都無功而返，第八局在無人出局、一壘有人時改由奇斯（Colt Keith）代打他的棒次，奇斯擊出一壘方向滾地球形成雙殺，朗虎九局下的攻勢則是三上三下，終場以3：4不敵白襪。

李灝宇此役3打數敲1安打，累積54安追平張育成2021年締造的紀錄，並列台將單季最多安打，而現在時序還僅在8月中，李灝宇大有本錢將數字大幅推進。