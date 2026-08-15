MLB／道奇教頭解釋為何不換迪亞茲 曝未來幾天不登板計畫

道奇隊終結者迪亞茲（Edwin Diaz）跌跌撞撞關門成功，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時談到危機時沒換投的原因，「我希望他能靠自己跨過去，所以才讓他繼續投。」

迪亞茲昨天沒能守住2分領先，讓道奇慘遭逆轉，外界開始出現是否應該更換終結者的討論，不過羅伯茲今天仍選擇相信迪亞茲。

今天同樣是領先2分，迪亞茲控球投出2次四壞保送和1次觸身球，形成2出局滿壘危機，在隊友守備幫忙下驚險守成。當時道奇牛棚其實已有其他投手熱身，羅伯茲解釋不換投的原因：「到了最後一名打者，我還是希望他能自己去面對、自己跨過這一關，所以讓他繼續投。看他最後能把這局投完，我非常高興。」

談到迪亞茲連續出賽的情況，羅伯茲說：「考量目前牛棚狀況，我對他的登板量還是覺得可以接受。考慮到最近情況，尤其是昨晚發生的事，我就是想再給他一次，站上那個位置投球的機會。」

羅伯茲認為迪亞茲今天的表現絕對是正面跡象，但他透露接下來會讓迪亞茲休息幾天，「短期來說，接下來幾天他都不會登板。這段時間裡，體能部門和投手部門已經找到幾個可能可以修正的地方，今天也開始著手處理。趁這幾天不需要登板，好好針對這些問題進行調整，我希望之後能看到狀態更好的他。」