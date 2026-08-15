MLB／「合約年」卻陷生涯最慘低潮？洋基奇森姆無奈：知道原因早就解決了

昨日洋基以0比1不敵水手的比賽中，明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）單場4打數沒有安打，更吞下3次三振，而他賽後也親自談到自己為何始終無法於「合約年」走出打擊低潮。

「如果我知道的話，我早就已經把問題解決了。就算我覺得自己開始打得比較好了，結果還是出局。我還是一直把球直接打到守備球員那裡。我可以打出107英里的擊球，結果還是直接打到人家手上。」奇森姆坦言，就連自己其實也不知道問題究竟出在哪裡。

截至目前為止，奇森姆本季打擊率僅有.216，敲出17發全壘打、貢獻48分打點以及31次盜壘，上壘率則為.296。距離開季前立下「50轟50盜」的目標還僅剩41場能追逐目標。

值得注意的是，今年的低潮對奇森姆而言格外敏感，因為他將在本季結束後成為自由球員。換句話說，他很可能偏偏在攸關下一張合約價值的重要賽季，打出生涯最糟糕的球季之一。

不過奇森姆否認「合約年」所帶來的壓力是造成低潮的原因，相較於自由市場，他真正感到困擾的單純只是自己沒有打好。

「我不認為自由球員這件事情帶給我的壓力，比我現在打得不好還要大。我想做的事情就只有打好棒球。不管今年是不是我的合約年，或者今天只是我進入大聯盟的第一年，都沒有差別。我就是想要打得好，想要把自己的能力發揮到最好。我知道現在的自己並沒有做到。」

至於究竟該如何走出低潮，奇森姆認為自己需要繼續透過實戰尋找答案，而不是乾脆休息幾場比賽，甚至為了找出問題，奇森姆最近已投入大量額外訓練，因此也開始思考自己究竟應該把問題「挖得更深」，還是反過來「少做一點」，避免因為急著走出低潮而做得太多。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）同樣坦言，奇森姆始終沒有找到過去幾個賽季曾經展現過的那段最佳狀態。

「他還沒有找到那種我們過去幾年曾經看過的連續好表現，那是他自己已經習慣的表現，也是他對自己的期待。」