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MLB／道奇迪亞茲曝投球策略改變奏效 赫南德茲「一席話」醍醐灌頂
陷入低潮的道奇隊終結者迪亞茲（Edwin Diaz）今天登板，投出2次四壞保送和1次觸身球形成滿壘危機，最終驚險守成，道奇以3：1擊敗釀酒人隊。
迪亞茲投出2次四壞保送和1次觸身球，但沒有被敲安打，奪下本季第7次救援成功，防禦率降至10.66。迪亞茲賽後表示，「這是一場艱難的登板，但我還是照自己的方式投球，拿到3個出局數，球隊也贏了，這才是最重要的。」
迪亞茲談到投球策略的改變，「我覺得今天比昨天修正得更好，與其像昨天那樣把球投到紅中，我寧願稍微投偏一點，我覺得現在正朝好的方向前進。」
比賽過程中，道奇工具人赫南德茲（Kiké Hernández）還特別走上前鼓勵迪亞茲：「你是世界上最棒的投手，我們都支持你，也會在後面幫你守備，就照自己方式投，慢慢來。」
這段話對迪亞茲來說猶如醍醐灌頂，迪亞茲說：「他是老將，經歷過很多事，很清楚該怎麼做。我聽他的話之後，就告訴自己專心把工作做好。」
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