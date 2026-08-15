MLB／太空人艾瓦瑞茲36轟緊逼史瓦柏 持續追逐三冠王

休士頓太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）今天主場面對西雅圖水手，一棒轟出本季第36號全壘打，持續緊追費城人強打史瓦柏（Kyle Schwarber），也讓大聯盟全壘打王競爭再度升溫。

這發全壘打擊球初速達100.5英里，飛行距離368英尺，這也是艾瓦瑞茲自7月29日作客洛杉磯天使敲出第35轟後，相隔16天、14場比賽再度開轟。

隨著艾瓦瑞茲重啟全壘打火力，大聯盟全壘打王之爭也更加激烈。史瓦柏日前才單場敲出第36轟與第37轟，獨居全聯盟全壘打榜首；艾瓦瑞茲今天補上第36轟後，重新逼近王座。坦帕灣光芒卡米奈羅（Junior Caminero）與亞特蘭大勇士歐森（Matt Olson）目前同以35轟並列第3，洛磯隊的古德曼（Hunter Goodman）則以34轟排名第5。

往後依序為洋基萊斯（Ben Rice）的32轟、國民伍德（James Wood）30轟、國民阿布拉姆斯（CJ Abrams）29轟；小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、白襪村上宗隆、瓦加斯（Miguel Vargas）與道奇大谷翔平則同以27轟並列第9。

太空人此戰最終在延長10局以10比7擊敗水手，收下驚險逆轉勝。

艾瓦瑞茲目前打擊率.323居大聯盟首位，全壘打排第2，88分打點落後阿布拉姆斯的91分和史都華（Sal Stewart）的89分，持續朝三冠王之路邁進。