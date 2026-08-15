MLB／水手重砲羅利去年60轟今年51安 網嘆：史上最瘋狂下滑

水手隊29歲捕手羅利（Cal Raleigh）去年狂敲60轟，今年目前為止只敲出51安打，引發球迷熱議。

羅利去年出賽159場，狂敲60轟打破捕手紀錄，125打點奪下打點王，但MVP票選輸給洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），讓許多球迷感到遺憾。

沒想到今年羅利成績斷崖式下滑，截至昨天出賽88場只有51支安打，其中12支是全壘打。X帳號Barstool Baseball指出這數據，引發網友熱議，「這是我記憶中最瘋狂的下滑」、「幸好去年沒讓他拿MVP」、「自從阿羅薩雷納（Randy Arozarena）事件後就不一樣了」。

阿羅薩雷納事件發生在今年3月的經典賽，兩人雖都效力水手隊，但阿羅薩雷納披上墨西哥隊戰袍，羅利則代表美國隊。阿羅薩雷納試圖和羅利握手被拒絕，後來阿羅薩雷納怒嗆羅利「應該下地獄」，事後才為這段言論道歉，但外界認為兩人矛盾仍存在。

羅利日前受訪時沮喪地說，「問題要先從我開始。我打得糟透了，事實就是如此。我必須想辦法做得更好，也要帶著隊友一起進步。」