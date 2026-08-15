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MLB／27歲最後一戰達成連兩季12勝 山本由伸：持續投下去才是最重要的

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
山本由伸在28歲生日前夕對釀酒人先發6局失1分、飆9K，助道奇以3：1取勝，收下本季第12勝並以27歲最後一戰漂亮收尾。 路透通訊社
山本由伸在28歲生日前夕對釀酒人先發6局失1分、飆9K，助道奇以3：1取勝，收下本季第12勝並以27歲最後一戰漂亮收尾。 路透通訊社

迎接28歲生日前夕，日籍強投山本由伸今天對上釀酒人隊，繳出6局失1分的優質先發，送出9次三振，率領道奇隊以3：1贏球，本季拿下12勝平個人大聯盟單季新高，也追平洛磯隊菅野智之，並列本季最多勝的日本投手。

道奇昨天對上釀酒人系列賽首戰遭到逆轉吞敗，山本由伸今天扛起扳平戰局的任務，他說：「其實沒有特別在意，自己還是用平常的心情進入比賽。」

山本由伸首局在2出局後投出保送，雖沒有失分，但單局就用了26球，他提到：「自己第一局比平常更加有意識且更謹慎地面對比賽，因為球數增加了，所以第一局結束後，有重新整理了一下思緒，從第二局開始，讓自己恢復平常的心態投球。」

山本由伸提到，從第二局開始，自己能夠按照自己理想中的節奏投球，並把球投進好球帶，「雖然中間也遇到危機，但隨著局數增加，自己的感覺越來越好，最後能夠投完6局，對我來說是很大的收穫。」

儘管山本在5局上失分戰局被扳平，但隊友用雙轟替他敲回領先，山本由伸本季22場出賽繳出17場優質先發，靠道奇挺過第9局的牛棚大危機，在27歲的最後一場出賽以勝投收尾，連續兩年拿下12勝。

山本由伸表示：「能夠持續投下去是最重要的，希望每個球季都能保持能夠出賽的身體狀態，多投出好的比賽，也會繼續努力訓練。」

山本由伸 MLB 道奇

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