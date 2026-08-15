MLB／生涯50次被驅逐登歷史第25 洋基布恩：不可能每球都挑戰

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天又被驅逐出場，本季第4次，生涯累積50次驅逐出場平歷史第25，他賽後也還原事發經過。

6局上2出局，洋基打者賈西亞（Luis García Jr.）面對藍鳥隊右投畢柏（Shane Bieber），第一球看起來偏低，主審卡拉帕薩（Vic Carapazza）卻判為好球。洋基休息區對這個判決表達不滿，卡拉帕薩轉頭朝布恩方向問：「你剛剛說什麼？我沒聽清楚，你說什麼？」

布恩回話後，卡拉帕薩顯然不滿意他的答案，立刻將他驅逐出場，還回一句，「果然跟我想的一樣，你就是這麼說。」布恩隨後走上場和卡拉帕薩繼續吵架，之後才返回休息室。

洋基終場以1：3輸給藍鳥，賽後布恩解釋，「那其實是我第一次開口，前面確實有很多球我們都提出挑戰，而且那些挑戰也都有道理。我只是說，『我們不可能每球都挑戰啊。』」

布恩補充說，「其實我有看重播，我只是說：『這球太低了。』這種事就是會發生，說到底，我們還是要想辦法得分。」

布恩生涯執教1316場就被驅逐50場，50場追平哈格羅夫（Mike Hargrove）並列歷史第25，歷史第1是勇士隊名帥考克斯（Bobby Cox）的162場。