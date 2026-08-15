快訊

印尼規模7.7強震至少20死！數千人驚逃…救援隊瓦礫堆搜生還者

許光漢吃過！韓國3大燒肉名店「囕盈豚」登台北大巨蛋開台灣首店

護理師與陳幸妤對話流出？ 自清從未參與趙醫師感情「只是診所員工」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「迪亞茲劇場」堆滿壘驚險守成 山本由伸6局飆9K收下8月首勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

道奇隊與釀酒人隊關鍵4連戰第2場比賽，道奇推出日籍強投山本由伸出馬，先發6局僅失1分、飆出9次三振，隊友打線也用雙轟相挺，儘管9局上「迪亞茲劇場」再開，但沒再搞砸勝利，終場道奇以3：1贏球，系列賽扳回一城，山本由伸收下8月首勝。

道奇昨天由佐佐木朗希繳出6局失2的優質先發，但敗在守護神迪亞茲（Edwin Díaz）第9局登板砸鍋，系列賽首戰以1：3吞敗，今天繼續由日籍投手把關；釀酒人則推出左投蓋瑟（Robert Gasser）迎戰。

道奇在首局先由帕赫斯（Andy Pages）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、貝茲（Mookie Betts）連續安打取得1：0領先，早早替山本由伸打下分數。山本由伸則是一路壓制釀酒人打線，直到5局上被敲2安後，因歐提茲（Joey Ortiz）的高飛犧牲打失1分，戰局被扳平。

山本由伸歷經連兩場好投卻無緣勝投後，這次隊友替他挺身而出，5局下帕赫斯轟出左外野方向的陽春砲（本季第20轟）超前比數，6局下艾德曼（Tommy Edman）再敲個人本季第4轟，追加1分保險分，替道奇打下3：1領先，也讓山本帶著勝投資格退場。

此戰山本由伸先發6局，用97球有69顆好球，被敲4支安打，失1分，投出2次四壞球保送，送出9次三振，本季防禦率2.60。接著道奇依序換上菲利普斯（Evan Phillips）、史考特（Tanner Scott）各投1局無失分。

眾所矚目的9局上，「迪亞茲劇場」再次上演。 法新社
眾所矚目的9局上，「迪亞茲劇場」再次上演。 法新社

眾所矚目的9局上，「迪亞茲劇場」再次上演，道奇依舊推出昨天砸鍋的迪亞茲上場關門，先對首名打者馮恩（Andrew Vaughn）投出觸身球，之後又接連投出2次四壞球保送，製造2出局滿壘的大危機，好在最終讓歐提茲擊出游擊方向滾地球出局，讓全場道奇球迷都鬆了一口氣。 

迪亞茲後援1局用26球，只有11顆好球，投出3次四死球保送，有驚無險地守住勝利，收下救援成功，也替山本由伸保住本季第12勝、8月首勝入袋。

大谷翔平此戰擔任開路先鋒、指定打擊，3打數沒有安打，獲得1次保送上壘，吞下1次三振，打擊率下滑至2成90。

山本由伸 MLB 道奇 Edwin Diaz

延伸閱讀

MLB／迪亞茲關門又放火道奇遭逆轉 朗希優質先發勝投飛了

MLB／史奈爾復出6局10K無緣勝投 道奇牛棚又放火10局向皇家說再見

MLB／道奇拚重返國聯龍頭 對釀酒人關鍵前兩戰交給朗希、山本

MLB／大谷第27轟成為致勝一擊 道奇主場3連戰橫掃皇家

相關新聞

MLB／「迪亞茲劇場」堆滿壘驚險守成 山本由伸6局飆9K收下8月首勝

道奇隊與釀酒人隊關鍵4連戰第2場比賽，道奇推出日籍強投山本由伸出馬，先發6局僅失1分、飆出9次三振，隊友打線也用雙轟相挺，儘管9局上「迪亞茲劇場」再開，但沒再搞砸勝利，終場道奇以3：1贏球，系列賽扳回一城，山本由伸收下8月首勝。

MLB／27歲最後一戰達成連兩季12勝 山本由伸：持續投下去才是最重要的

迎接28歲生日前夕，日籍強投山本由伸今天對上釀酒人隊，繳出6局失1分的優質先發，送出9次三振，率領道奇隊以3：1贏球，本季拿下12勝平個人大聯盟單季新高，也追平洛磯隊菅野智之，並列本季最多勝的日本投手。

MLB／洋基守備亂成一鍋粥讓小葛笑死！紐媒痛批：醜陋一局、打線沉默

洋基隊今天推派塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）先發，沒想到6局守備亂成一鍋粥，加上打線又睡著，終場以1：3輸給藍鳥隊。

MLB／生涯50次被驅逐登歷史第25 洋基布恩：不可能每球都挑戰

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）今天又被驅逐出場，本季第4次，生涯累積50次驅逐出場平歷史第25，他賽後也還原當下狀況。

MLB／忘不了那顆被大谷開轟的曲球 米蕭洛斯基預告：直球對決

生涯首度過招大谷翔平時那顆挨轟的曲球，深深烙印在釀酒人隊強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）心底，對於明天的再度對決，他喊話會用自己最自信的球種，「不管對誰都一樣，我就是投速球，至於他打不打得到，比比看就知道了。」

MiLB／柯敬賢2分砲本季17轟出爐 林振瑋2A後援奪本季第5勝

美職洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢今天先發出賽，5局上敲出2分砲、為個人本季第17轟，近期連3場出賽敲安；聖路易紅雀隊投手林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。