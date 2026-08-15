MiLB／柯敬賢2分砲本季17轟出爐 林振瑋2A後援奪本季第5勝

美職洛杉磯道奇隊1A野手柯敬賢今天先發出賽，5局上敲出2分砲、為個人本季第17轟，近期連3場出賽敲安；聖路易紅雀隊投手林振瑋在2A後援登板，投4局失2分、拿下本季第5勝。

美國職棒小聯盟洛杉磯道奇隊1A今天與天使隊1A交手，柯敬賢擔任道奇隊先發第4棒、指定打擊，1局上選到四壞保送，4局上吞下三振。

兩隊前4局打完，道奇隊1比8落後，5局上道奇隊靠著接連安打、暴投先追回2分，2人出局後柯敬賢開轟，敲出右外野方向2分砲，為個人本季第17轟。

柯敬賢7局上敲出左外野方向平飛球出局；今天總計3打數敲出1轟，貢獻2分打點，賽後打擊率2成61。天使隊6局下多拿1分，7局上道奇隊再追1分，但攻勢沒有延續，終場以6比9吞敗。

紅雀隊2A今天與堪薩斯皇家隊2A交手，前5局打完紅雀隊1比6落後，6局上紅雀隊換上台灣投手林振瑋接替登板後援，2人出局後接連被敲3支安打失掉2分，但及時回穩，三振抓下該局第3個出局數、沒有擴大失分危機。

林振瑋7局過後回穩，7局讓對手3上3下，8局上1人出局後雖被敲出安打，接著製造滾地球雙殺、沒有失分，9局上也被敲出1支安打，但沒讓對手延續攻勢。

紅雀隊6局下追分，靠著接連安打、捕手妨礙打擊先追回3分，李察遜（Tre Richardson III）、哈里斯（Dakota Harris）都敲出陽春砲，將比數追至6比8，7局下靠著高飛犧牲打跑回1分，8局下哈里斯再開轟，敲出超前比數2分砲，紅雀終場以9比8搶勝。

林振瑋後援用66球投4局，被敲出5支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，拿下個人本季第5勝，賽後防禦率5.18。