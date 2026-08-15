MLB／復健賽3.2局狂飆8K！ 道奇葛拉斯諾回歸只差最後一場

道奇今日好消息不斷，因背部痙攣長期缺陣的葛拉斯諾（Tyler Glasnow），今日完成個人第3場小聯盟復健賽，而且投出復健至今最具壓制力的一戰。代表3A奧克拉荷馬市登板的他僅投3.2局，就狂飆8次三振，面對13名打者甚至只有3人成功把球打進場內。

葛拉斯諾此役面對3A洛磯3A，原先預計投滿4局，不過由於送出2次保送，加上幾個打席纏鬥到較深球數，最終用球數快速累積至67球，因此教練團在距離完成4局只差1個出局數時將他換下。

儘管沒能完成原定的4局任務，但葛拉斯諾整場展現相當驚人的壓制力，面對13名打者狂飆8K，換句話說，超過6成打者最後都是直接遭到三振。

更誇張的是，除了三振與保送之外，對手整場面對葛拉斯諾只有3顆球成功形成場內球，甚至直到4局才第一次把球打到外野，而且也只是一顆沒有威脅性的飛球出局。

葛拉斯諾本場最令人振奮的部分，則是變化球已經開始展現應有威力。他合計投出23顆滑球、指關節曲球以及曲球，光是這些變化球就製造7次揮空，全場則累積11次揮空，顯示對手面對他的二線球種幾乎找不到太多有效攻擊方式。

葛拉斯諾單場8次三振也追平奧克拉荷馬市本季投手單場最多紀錄，而巧合的是，希恩（Emmet Sheehan）才在周四剛剛完成相同紀錄。

事實上，這已經是葛拉斯諾此次復健過程中的第3場實戰。他自5月9日因背部痙攣缺陣至今，直到8月5日才終於代表1A安大略展開復健賽，當時先投2局無失分，接著周一升上3A投2.2局，如今投球局數再增加至3.2局，而在完成這場8K演出後，葛拉斯諾的復出時間表也已經逐漸明朗。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前透露，按照球團目前規畫，葛拉斯諾在這場比賽結束後預計還需要再進行1場小聯盟復健賽，屆時目標將進一步增加至大約5局、75球，只要最後一場復健賽順利完成，而且身體沒有再次出現不適，葛拉斯諾下一站就可能直接回到道奇先發輪值。