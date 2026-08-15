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MLB／道奇「4大傷兵」同日傳捷報！捕手史密斯、拉辛傷後首度揮棒

聯合新聞網／ 綜合報導
史密斯與今日首度進行場上打擊練習。 法新社
史密斯與今日首度進行場上打擊練習。 法新社

道奇傷兵名單今日一次傳來「4大」利多，包括大谷翔平葛拉斯諾Tyler Glasnow）、明星捕手史密斯（Will Smith）與拉辛（Dalton Rushing）都在迎戰釀酒人賽前取得重要復健進展。

史密斯與拉辛兩人在道奇迎戰釀酒人賽前都重返球場進行打擊練習，而且這是兩人進入傷兵名單後，首度進行場上打擊練習。

其中史密斯的復健過程尤其漫長。最初6月頸部傷勢發作時，道奇甚至一度認為他隔天就能重新回到先發打線，沒想到後續檢查與恢復情況不如預期，最終因頸部椎間盤發炎進入傷兵名單，一休就是超過2個月。

期間史密斯曾數度嘗試增加棒球活動強度，但頸部狀況始終無法順利過關，因此道奇在明星賽前後決定讓他完全停止相關活動一段時間，希望徹底解決傷勢。接下來史密斯預計還會進行數次打擊練習，之後再進入面對實戰投手的階段。一旦能夠順利進行Live BP，就代表距離展開小聯盟復健賽已經相當接近。

拉辛開始揮棒練習，但依然暫停傳球。 歐新社
拉辛開始揮棒練習，但依然暫停傳球。 歐新社

至於8月3日才因右手肘尺側副韌帶部分撕裂進入傷兵名單的拉辛，恢復速度則明顯快上許多。

拉辛周一才正式開始恢復揮棒，如今已經能夠進行場上打擊練習，不過他的傳球訓練目前仍全面暫停，也讓他本季究竟還能不能重新蹲捕留下巨大問號。

因此，道奇目前甚至已經做好另一種打算，就是即使拉辛無法恢復捕手工作，仍希望至少能讓他以「純打者」身分回歸，替目前右打者居多的板凳補進一名具有長打能力的左打。

對此，在史密斯與拉辛同時缺陣期間，道奇在交易大限找回費杜西亞（Hunter Feduccia）與洛維特（Ben Rortvedt）共同分擔捕手工作。

MLB 葛拉斯諾 道奇 大谷翔平 Dalton Rushing 復健 Tyler Glasnow 史密斯 明星賽

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