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MLB／洋基守備亂成一鍋粥讓小葛笑死！紐媒痛批：醜陋一局、打線沉默

聯合新聞網／ 綜合報導
小葛雷諾。 法新社
小葛雷諾。 法新社

洋基隊今天推派塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）先發，沒想到6局守備亂成一鍋粥，加上打線又睡著，終場以1：3輸給藍鳥隊。

本場比賽上演2023年美聯塞揚柯爾對決2020年塞揚畢柏（Shane Bieber）的戲碼，儘管畢柏今年狀態差勁，但面對低迷的洋基打線，前5局仍形成0比0的投手戰。6局上洋基葛里沙姆（Trent Grisham）轟出陽春砲才突破僵局。

6局下藍鳥一出局攻佔一二壘，藍鳥史布林格（George Springer）擊出三壘滾地球，洋基三壘手麥馬漢（Ryan McMahon）自踩三壘抓到1個出局數，但傳向一壘發生暴傳失誤，洋基一壘手賈西亞（Luis García Jr.）手套噴飛，徒手傳向三壘大暴傳失誤，從一壘出發的藍鳥跑者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）笑著回本壘得分。

隨後藍鳥打者柯克（Alejandro Kirk）再補上帶有打點的二壘打，超前比數，這局失掉的2分有1分算是柯爾自責分。柯克8局再敲陽春砲添保險分，幫助藍鳥以3：1贏球。

紐約郵報以「醜陋的一局、沉默的球棒，注定洋基對藍鳥落敗令人失望」為題報導，洋基輸球後仍落後美東龍頭光芒隊6.5場，暫居美聯外卡第1，領先紅襪隊3場。

洋基 藍鳥 小葛雷諾

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