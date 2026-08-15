快訊

「DPP 100萬」什麼意思？過來人發聲 柯文哲酸：收押蔡英文賴清德

《Pokémon GO》10週年特展開跑！見面會、限定贈品一次看，再抓「超級超夢Y」

根本台灣李多慧！陳幸妤現身看不出已50歲 網驚：與20年前一模一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／ 道奇再迎強投回歸！復健賽「連飆4K」羅伯茲曝新角色定位

聯合新聞網／ 綜合報導
羅伯茲透露球團正考慮讓史東於例行賽最後階段從牛棚出發，或視情況擔任臨時先發。 美聯社。
羅伯茲透露球團正考慮讓史東於例行賽最後階段從牛棚出發，或視情況擔任臨時先發。 美聯社。

道奇近期傷兵陸續傳出好消息，其中因右肩重大傷勢長期缺陣的史東（Gavin Stone），距離重返大聯盟似乎又更近一步。然而總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，球團目前正在考慮讓史東於例行賽最後階段從牛棚出發，或視情況擔任臨時先發。

羅伯茲談到史東回歸後可能扮演的角色時表示，「我認為比較有可能是從牛棚出發，如果他的投球量能夠建立起來，也可能安排臨時先發。很明顯，從現在到9月底以前，任何事情都有可能改變。然後讓他能夠持續保持健康。過去幾年，我們和史東一直沒辦法真正做到這件事情。」

對史東而言，如果真的轉往牛棚，將是相當明顯的角色轉變，畢竟他在2024年突破賽季就是以先發投手身分站穩輪值，甚至一度成為當年傷兵不斷的道奇陣中最穩定的先發戰力之一。

羅伯茲透露，道奇目前牛棚只有7名投手，加上球隊正面臨連續13天出賽的艱困賽程，幾乎整個牛棚都已經出現使用過度的情況。另一方面，道奇又必須維持6人先發輪值，避免過度打亂先發投手原本的休息節奏。

而史東最近一次復健賽的內容，也替重返大聯盟帶來正面訊號。

現年27歲的右投史東於周四展開第2場復健賽，他代表3A奧克拉荷馬市登板主投3局僅被敲出1支安打，而且最後面對的4名打者全部遭到三振，而這支安打是一發陽春全壘打，最終失掉1分，同時送出5次三振，展現相當不錯的壓制力。

至於首戰則是8月7日面對天使3A，投1.2局用33球有22顆好球，被敲2安失1分，飆出3次三振；目前史東在3A的2場復健賽，合計4.2局狂飆8K失2分，防禦率3.86。

對史東而言，能夠重新站上正式比賽投手丘已經相當不容易。2024年10月10日，他接受右肩重大手術，不僅修復肩關節囊撕裂，同時處理部分受損的盂唇以及旋轉肌，也因此整個2025賽季完全報銷。

事實上，史東今年春訓已重新回到比賽，並在仙人掌聯盟初登板投出1局無失分，一度讓外界期待他距離正式復出已經不遠，沒想到隨後一次牛棚練投後，他動過手術的右肩再次出現不適。後續影像檢查雖然確認沒有新的結構性損傷，但仍發現發炎情況，道奇因此再次將他的復健踩下煞車，重新啟動整套傳接球與投球進度。

史東在2024年曾迎來生涯突破，當季繳出11勝5敗、防禦率3.53，140.1局送出116次三振，不僅勝投、先發場次以及投球局數都是當年道奇全隊最多，甚至還曾面對白襪完成9局僅被敲4支安打的完封勝。

羅伯茲 道奇 MLB 復健 牛棚 大聯盟

相關新聞

MLB／忘不了那顆被大谷開轟的曲球 米蕭洛斯基預告：直球對決

生涯首度過招大谷翔平時那顆挨轟的曲球，深深烙印在釀酒人隊強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）心底，對於明天的再度對決，他喊話會用自己最自信的球種，「不管對誰都一樣，我就是投速球，至於他打不打得到，比比看就知道了。」

MLB／投手大谷回歸露曙光？近3周首進牛棚練投34球 總裁也在一旁看

「投手大谷」回歸終於出現一點點小進展，大谷翔平今天賽前進牛棚練投34球，是他近3周來首度牛棚練投，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）也在一旁關注。

MLB／又暖又強！村上宗隆本季第27轟修理無「李」老虎 捐款助家鄉熊本

美聯中區前兩名的白襪、老虎隊今天展開3連戰，白襪全場敲出4轟，包括日籍重砲村上宗隆的陽春砲、本季第27轟，幫助白襪終場以9：5擊敗老虎。村上場上有力，場外也為熊本地震發揮自己的力量，今天宣布捐出1000萬日圓協助賑災，並推出限定球帽公益募款計畫，收益將全部用於協助熊本災後重建。

MLB／洋基守備亂成一鍋粥讓小葛笑死！紐媒痛批：醜陋一局、打線沉默

洋基隊今天推派塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）先發，沒想到6局守備亂成一鍋粥，加上打線又睡著，終場以1：3輸給藍鳥隊。

MLB／ 道奇再迎強投回歸！復健賽「連飆4K」羅伯茲曝新角色定位

道奇近期傷兵陸續傳出好消息，其中因右肩重大傷勢長期缺陣的史東（Gavin Stone），距離重返大聯盟似乎又更近一步。然而總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，球團目前正在考慮讓史東於例行賽最後階段從牛棚出發，或視情況擔任臨時先發。

MLB／大都會新任終結者就位 千賀滉大飆159公里連兩場救援成功

大都會隊日籍投手千賀滉大近期轉調牛棚，在終結者威廉斯（Devin Williams）因傷缺陣期間嘗試關門任務，今天對上國民隊後援1局，連兩戰拿下救援成功，近期連4場出賽無失分，新任終結者誕生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。