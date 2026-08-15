MLB／ 道奇再迎強投回歸！復健賽「連飆4K」羅伯茲曝新角色定位

道奇近期傷兵陸續傳出好消息，其中因右肩重大傷勢長期缺陣的史東（Gavin Stone），距離重返大聯盟似乎又更近一步。然而總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，球團目前正在考慮讓史東於例行賽最後階段從牛棚出發，或視情況擔任臨時先發。

羅伯茲談到史東回歸後可能扮演的角色時表示，「我認為比較有可能是從牛棚出發，如果他的投球量能夠建立起來，也可能安排臨時先發。很明顯，從現在到9月底以前，任何事情都有可能改變。然後讓他能夠持續保持健康。過去幾年，我們和史東一直沒辦法真正做到這件事情。」

對史東而言，如果真的轉往牛棚，將是相當明顯的角色轉變，畢竟他在2024年突破賽季就是以先發投手身分站穩輪值，甚至一度成為當年傷兵不斷的道奇陣中最穩定的先發戰力之一。

羅伯茲透露，道奇目前牛棚只有7名投手，加上球隊正面臨連續13天出賽的艱困賽程，幾乎整個牛棚都已經出現使用過度的情況。另一方面，道奇又必須維持6人先發輪值，避免過度打亂先發投手原本的休息節奏。

而史東最近一次復健賽的內容，也替重返大聯盟帶來正面訊號。

現年27歲的右投史東於周四展開第2場復健賽，他代表3A奧克拉荷馬市登板主投3局僅被敲出1支安打，而且最後面對的4名打者全部遭到三振，而這支安打是一發陽春全壘打，最終失掉1分，同時送出5次三振，展現相當不錯的壓制力。

至於首戰則是8月7日面對天使3A，投1.2局用33球有22顆好球，被敲2安失1分，飆出3次三振；目前史東在3A的2場復健賽，合計4.2局狂飆8K失2分，防禦率3.86。

對史東而言，能夠重新站上正式比賽投手丘已經相當不容易。2024年10月10日，他接受右肩重大手術，不僅修復肩關節囊撕裂，同時處理部分受損的盂唇以及旋轉肌，也因此整個2025賽季完全報銷。

事實上，史東今年春訓已重新回到比賽，並在仙人掌聯盟初登板投出1局無失分，一度讓外界期待他距離正式復出已經不遠，沒想到隨後一次牛棚練投後，他動過手術的右肩再次出現不適。後續影像檢查雖然確認沒有新的結構性損傷，但仍發現發炎情況，道奇因此再次將他的復健踩下煞車，重新啟動整套傳接球與投球進度。

史東在2024年曾迎來生涯突破，當季繳出11勝5敗、防禦率3.53，140.1局送出116次三振，不僅勝投、先發場次以及投球局數都是當年道奇全隊最多，甚至還曾面對白襪完成9局僅被敲4支安打的完封勝。