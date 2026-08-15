MLB／大都會新任終結者就位 千賀滉大飆159公里連兩場救援成功

大都會隊日籍投手千賀滉大近期轉調牛棚，在終結者威廉斯（Devin Williams）因傷缺陣期間嘗試關門任務，今天對上國民隊後援1局，連兩戰拿下救援成功，近期連4場出賽無失分，新任終結者誕生。

千賀滉大在台灣時間11日客場對上勇士隊，後援1局沒有被敲安打、無失分、送出2次三振，拿下旅美生涯首次救援成功。休息3天後，今天在主場迎戰國民，再獲得關門機會，9局上球隊4：1領先時上場。

千賀滉大迅速抓下2個出局數後，被楊恩（Jacob Young）敲安打，接著又對下一棒投出觸身球，製造一、二壘有人的局面，但最後用招牌指叉球三振歐提茲（Abimelec Ortiz），成功守住勝利，此戰最快球速達98.8英里（約159公里）。

千賀滉大因先發狀況不理想，近期被調往牛棚，並且被安排改以短局數後援的身分出賽，而他連續第4場後援登板、無失分，如今也扛起關門任務，逐漸展現大都會新任終結者的樣貌。