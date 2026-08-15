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MLB／鈴木誠也本季第21轟出爐 關鍵三分砲助小熊完封紅雀

聯合新聞網／ 綜合外電報導
鈴木誠也本季第21轟出爐。 路透社
鈴木誠也本季第21轟出爐。 路透社

不讓村上宗隆敲出本季第27轟專美於前，小熊日籍重砲鈴木誠也今天主場對紅雀之戰，也在6局敲出三分砲，本季第21轟，8局也補上二壘安打，帶領小熊以3比0拿下勝利。

這場比賽前半段形成緊張投手戰，小熊先發投手霍姆斯（Clay Holmes）與紅雀先發左投利貝拉托爾（Matthew Liberatore）都展現壓制力，前4局雙方都沒有敲出安打。

比賽轉折出現在6局下。小熊先靠泰勒（Taylor）選到保送上壘，隨後史旺森（Dansby Swanson）敲出中外野安打等攻勢，形成1出局二、三壘有人。紅雀此時換上第2任投手索里安諾（George Soriano）救援。鈴木誠也把握機會，鎖定一顆88.3英里變速球，直接把球轟向左中外野，打破雙方僵局。

鈴木誠也這發三分砲也讓他本季打點累積到73分，追上隊友阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），並列全隊打點王。鈴木誠也在8月手感持續升溫，單月打擊率達.298，敲出3轟、13打點，OPS高達.951，成為小熊在季末追逐國聯中區龍頭釀酒人的關鍵火力。

賽後談到關鍵一擊時，鈴木誠也笑著表示：「我當時就是想敲出一支安打，能打出這麼好的一發，真的很不錯。」他也提到，小熊前一戰開始就陷入不容易得分的狀況，投手群又持續努力壓制對手，因此能在那個機會幫球隊打下分數，意義格外重要。

小熊靠鈴木誠也的三分砲取得領先後，後續牛棚接力上場穩穩守成，全場4名投手合力只被敲出3支安打，攜手完封紅雀。

此役過後，小熊距離國聯中區首位釀酒人仍有3.5場勝差，例行賽還剩39場。鈴木誠也表示，接下來已經沒有太多輸球的空間，「剩下比賽愈來愈少了，我不認為還有哪一場是可以輸的。我們要專注在打出自己的棒球，繼續好好完成該做的事。」

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