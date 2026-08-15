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MLB／又暖又強！村上宗隆本季第27轟修理無「李」老虎 捐款助家鄉熊本
美聯中區前兩名的白襪、老虎隊今天展開3連戰，白襪全場敲出4轟，包括日籍重砲村上宗隆的陽春砲、本季第27轟，幫助白襪終場以9：5擊敗老虎。村上場上有力，場外也為熊本地震發揮自己的力量，今天宣布捐出1000萬日圓協助賑災，並推出限定球帽公益募款計畫，收益將全部用於協助熊本災後重建。
白襪居美中龍頭，老虎則排第二，雙方在這波3連戰之前差距2.5場勝差，今天展開正面過招，老虎陣中的台灣好手李灝宇此役未排進先發打線，坐滿板凳。
白襪展現技高一籌的火力，在老虎先發投手洛貝（Jackson Jobe）3.2局投球任內就敲9安打、攻下6分，第四局的5分大局扭轉勝負，村上正是在這局從洛貝手中敲出超前陽春砲。
來自熊本的村上，為發生強震的家鄉盡一份力量，他說：「熊本是我出生、長大的重要故鄉，地震發生後，我一直在思考自己能做些什麼。」除了個人捐款之外，他也透過今年二月成立的「Beve」公益捐款計劃推出限量球帽，售價6050日圓，扣掉成本後所有收益捐助熊本災後重建。
村上2016年親身經歷過熊本地震，因地震重創，有段時間無法打球，當時也獲得許多人幫助，「希望有一天，自己也能成為幫助別人的人。」他說：「希望透過這次計畫，把當時收到的幫助一點一點回饋給熊本。」
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