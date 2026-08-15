聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／投手大谷回歸露曙光？近3周首進牛棚練投34球 總裁也在一旁看
「投手大谷」回歸終於出現一點點小進展，大谷翔平今天賽前進牛棚練投34球，是他近3周來首度牛棚練投，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）也在一旁關注。
大谷翔平前次投球出賽已是7月4日，接下來因為治療左膝發炎跳過先發，總教練羅伯茲（Dave Roberts）最初表示明星賽後就可回歸，原訂7月23日就要先發登板，但左膝不適的問題持續，最終取消先發，牛棚練投也不斷推遲。
道奇今天在道奇球場迎戰釀酒人隊，賽前在牛棚出現大谷翔平身影，練投34球，幾乎各球種都有使用，日本媒體報導，這是大谷在本季開打後牛棚練投球數最多的一次。
大谷在本月的訪問中提到投球回歸進度，他表示自己也希望可以盡快回歸，但為了避免像前一次遇到中途必須喊停的狀況，這次會謹慎地一步一步推進。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。