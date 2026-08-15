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MLB／忘不了那顆被大谷開轟的曲球 米蕭洛斯基預告：直球對決

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

生涯首度過招大谷翔平時那顆挨轟的曲球，深深烙印在釀酒人隊強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）心底，對於明天的再度對決，他喊話會用自己最自信的球種，「不管對誰都一樣，我就是投速球，至於他打不打得到，比比看就知道了。」

道奇、釀酒人兩支分區龍頭進行4連戰，首戰在昨天由釀酒人5：4逆轉贏球，今天第二戰道奇推出山本由伸尋求扳回一城，釀酒人由左投蓋瑟（Robert Gasser）把關，米蕭洛斯基則負責第三戰。

米蕭洛斯基本季已握11勝、防禦率1.76，133局投球送出204次三振，為今年國聯塞揚熱門人選。他接受日本媒體訪問談到明天對戰大谷翔平，想起去年7月的初次過招，「我還記得當時的狀況，明明已經取得2好0壞，卻把曲球投到紅中偏低的位置，結果被他打成全壘打。」

米蕭洛斯基說：「那支全壘打就讓我知道他真的很會打，從那之後，我就一直記著絕對不能把曲球投得太甜。」他強調，從那次對戰中，知道自己在未來的碰頭可以做些什麼，才是最重要的事。

「我會投速球，至於他打不打得到，比比看就知道了。」米蕭洛斯基表示，自己會用最有自信的球種迎戰，不管對上哪位打者，就是投速球，

此外，米蕭洛斯基是有名的寶可夢狂粉，日本媒體也好奇問到此事，而他透露自己的興趣是每當有新的系列卡牌推出時，就會與未婚妻一起開箱，每次購入都是以「箱」為單位的高級大人買法，一個月大概會買兩、三箱，挑戰收集全套。

米蕭洛斯基 MLB 道奇 大谷翔平

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