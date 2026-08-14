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MiLB／百大新秀被道奇交易到老虎後27支1 引兩派球迷爭執
老虎隊交易大限將王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）送去道奇隊，換來百大新秀第28的霍普（Zyhir Hope）、第66的萊恩（River Ryan）和史密斯（Brady Smith）。這包的主菜霍普最近陷入打擊低潮，引起球迷討論。
現年21歲的霍普目前高居老虎農場第2，本季在2A出賽101場，399打數敲出110安打，累積24轟、90打點、19盜壘，打擊率0.276，OPS值0.859，表現非常優異。
不過有球迷貼出，他在老虎2A的成績是27打數1安打，打擊率0.037，OPS值0.309，三振率高達29%。
貼文曝光後引發球迷熱議，有球迷表示，「老虎被道奇AI生成的新秀騙了」、「不要引進道奇球員，就算引進也不要抱太高期望」、「老虎總管爛透了」。
不過許多球迷都認為這只是小樣本不用大驚小怪，「他會沒事的，你們需要放輕鬆」、「這只是7場比賽」、「史庫柏交易後防禦率4.09，這些數字都沒意義」。
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