MLB／小號一響噩夢登場！道奇總教練仍力挺22億「發球機」：給一些時間

道奇隊休賽季砸下3年6900萬美元（約新台幣22億）簽下明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz），原本期待熟悉的「小號聲」能成為9局勝利即將到手的象徵，沒想到如今每當小號聲響起，對道奇球迷而言，似乎反而逐漸變成「警報聲」。

今日道奇在國聯龍頭爭奪戰迎戰釀酒人隊，靠著孟西（Max Muncy）6局代打轟出超前3分砲，以4比2領先進入9局，道奇主場也再次響起迪亞茲招牌登場曲的小號聲，然而等待球迷的並不是勝利，而是迪亞茲最近一段時間反覆上演的救援惡夢。

迪亞茲在握有2分領先下登板關門，1出局後卻突然遭到釀酒人打線連續敲出4支安打，其中面對米契爾（Garrett Mitchell）時，又是近期屢次讓他付出代價的滑球出現問題，一顆滑球進到本壘板內側，被米契爾直接掃向右外野，讓道奇原本2分領先瞬間遭到追平。即使他隨後送出本局第2次三振，總教練羅伯茲（Dave Roberts）仍決定將他換下場。

最終迪亞茲僅投0.2局，就被敲出4支安打、失掉3分，原本看似毫無懸念的救援機會再次搞砸。接替登板的維西亞（Alex Vesia）又被包爾斯（Jake Bauers）敲出右半邊超前安打，道奇最終以4比5遭到逆轉。

當迪亞茲走下投手丘時，原本迎接他登場的小號聲早已消失，取而代之的是道奇主場球迷毫不留情的噓聲。事實上，這已是迪亞茲從上周至今第3次救援失敗，更誇張的是，他最近4次登板就有3場在9局讓球隊失去領先。

迪亞茲救援失敗後，本季累計2敗，防禦率高達11.57、每局被上壘率高達2.49，被打擊三圍高達.375/.462/.643、被攻擊指數高達1.105。事實上，本季迪亞茲的問題從受傷以前就已經存在，他在7月中旬因右手肘發現游離體，也就是骨頭與軟骨碎片而進入傷兵名單，當時前7次登板的防禦率就已經高達10.50。

道奇原本或許還能期待，手肘問題就是他開季表現失常的主要原因，只要接受手術處理並恢復健康，就能重新找回過去明星終結者的身手。然而7月底手術復出後，情況並沒有真正改善。如今迪亞茲本季防禦率甚至進一步暴增至11.57。過去他曾提到自己的伸卡球沒有像過往一樣產生理想下沉效果，但現在下沉的似乎不只有他的球路，還有道奇對這名明星終結者的信任。

對於自己未能幫助球隊守住勝利，狄亞茲顯得相當沮喪，「我覺得這是我來到這裡之後，狀況最糟糕的一段時期，我必須找到能夠投出更好內容的方法。」不過談到自己的主要武器滑球，狄亞茲卻認為他今天的滑球狀況不錯，「我認為今天的滑球本身沒有問題，只是我的快速球一直失投。」

「我知道自己的能力，也知道自己在投手丘上能做到什麼。現在我沒辦法做到那些事，真的非常痛苦，但我只能明天再次來到這裡，努力讓自己變得更好。」迪亞茲強調，自己願意接受球隊接下來任何調度，「我知道我現在狀態很糟，但我想做對球隊最有利的事，如果他們第9局把球交給我，我會努力做好自己的工作；如果是其他局數把球交給我，我也會努力做到最好。」

迪亞茲進一步表示，每次投出一場糟糕的比賽後，他回到家都會重新檢視到底發生什麼，「我一直都不會讓糟糕的事困擾自己太久，對於今天發生的事，我也會看有沒有什麼地方可修正，之後就讓自己重新振作。明天又是新的一天，所以每次登板，我都必須找到讓自己變得更好的方法。」

即使如此，羅伯茲賽後仍選擇力挺自己的終結者，「這場比賽輸得很痛，這場比賽很重要，但他必須自己找到解決方法，我們也必須給他一段時間、讓他有機會找到方法。」羅伯茲同樣不認為接連的救援失敗會讓迪亞茲心理徹底崩潰，「我絕對不認為，如果他是一個會因此陷入惡性循環的人，他還能一路走到今天這個位置。」

更讓道奇頭痛的是，這場比賽直接牽動國聯龍頭之爭。輸球後，道奇戰績來到73勝49敗，與75勝47敗的釀酒人差距擴大至2場。