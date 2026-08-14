MLB／道奇球場全壘打王誕生！原紀錄保持人親眼見證孟西改寫歷史

今日道奇與國聯龍頭釀酒人的對決中，35歲重砲孟西（Max Muncy）用一發極具戲劇性的全壘打，正式改寫道奇球場歷史，也讓原紀錄保持人卡洛斯（Eric Karros）坐在轉播席上，親眼見證自己的紀錄被超越。

本場比賽，孟西因對方推出左投新秀卓漢（Shane Drohan）先發，因此沒有進入先發打線，由赫南德茲（Kiké Hernández）鎮守三壘。

不過比賽進行到6局，卓漢在1出局後連續投出2次保送遭到換下，釀酒人改由右投桑撒提拉（Antonio Senzatela）登板，此時孟西也出現在準備區，等待代打機會。

2出局後孟西代打羅哈斯（Miguel Rojas）並正式站上打擊區，首球選掉壞球，第2球就差一點形成全壘打，只是最後形成右外野深遠界外球。隨後雙方一路纏鬥到滿球數，孟西逮中桑撒提拉一顆高達100.1英里的四縫線速球，一棒將球轟向右中外野，幫助道奇取得4比2領先。

這發全壘打根據Statcast預估飛行距離達426英尺，最終直接落進右中外野看台，孟西也緩緩繞過壘包，用一發超前3分砲瞬間將比賽局勢翻轉。

儘管最終道奇以4：5不敵釀酒人，中斷3連勝，但這支在道奇球場的第131發全壘打，也正式超越卡洛斯，獨居自1962年球場啟用以來的歷史第一。

而這一刻最特別的地方，就是原本的紀錄保持人卡洛斯本人，當時正好擔任《SportsNet LA》球評，親眼看著孟西超越自己，看到全壘打飛出牆外後，卡洛斯也立即在轉播席送上祝福。

「你做到了，孟西，你做到了！現在，道奇球場史上全壘打最多的球員，就是孟西。恭喜你，兄弟。」

不僅如此，這發全壘打同時是孟西生涯第4發代打全壘打，也是他生涯第19發幫助所屬球隊取得領先的全壘打。

有趣的是，他過去3發代打全壘打全部集中在2018年，也就是他加盟道奇後真正迎來生涯突破的第一個大聯盟賽季。時隔8年，孟西終於再次以代打身分開轟，而且這一轟直接讓他登上道奇球場歷史全壘打王寶座。

此外，根據大聯盟數據專家蘭斯（Sarah Langs）統計，自2008年開始追蹤相關數據以來，孟西成為大聯盟史上僅僅第13位，生涯至少2度把「100英里以上球速」轟出全壘打的球員。

更值得一提的是，在這群能夠不只一次開轟百英里火球的重砲當中，只有大谷翔平曾經完成過3次。

事實上，孟西也持續在另一項道奇隊史排行榜向上攀升，這是他身披道奇球衣所敲出的生涯第232發全壘打，目前已經獨居道奇隊史第5名，距離排名第4的傳奇捕手坎帕奈拉（Roy Campanella）242轟，只剩下10發差距。

回顧孟西生涯，孟西原本只是2012年選秀第5輪被選中的球員，從來沒有被視為頂級新秀，2017年1月，當時仍名為奧克蘭運動家的球團宣布將孟西指定讓渡（DFA），當時已經26歲的他，在大聯盟累積245個打席，打擊三圍僅有.195/.290/.321，始終沒能證明自己可以在最高層級站穩腳步。

即使後來道奇以小聯盟合約將他簽下，孟西也沒有立刻迎來翻身。整個2017賽季，他甚至完全沒有升上大聯盟，而是在3A度過一整年。

2018年，孟西正式迎來生涯大爆發，在道奇急需長打火力的情況下單季狂轟35發全壘打，一夕之間從名不見經傳的小聯盟合約球員，成為大聯盟最令人驚喜的故事之一，更在當年世界大賽敲出再見全壘打，但最終道奇仍敗給紅襪，也讓這一幕多少被系列賽失利掩蓋。

此後孟西長期成為道奇主力，先後在3個不同守備位置擔任固定先發，本季35歲的他甚至生涯第3度入選明星賽，目前以23發全壘打排名隊內第2，僅次於大谷翔平的26轟。

如今孟西正進行個人大聯盟第11個賽季，其中有9季身披道奇戰袍，究竟還能維持主力身分多久仍是未知數。他的合約保障至下個賽季，2028年則附帶價值1000萬美元的球團選項。