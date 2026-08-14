MLB／曾是榜眼「百英里火球天才」！紅人王牌2度開TJ恐休到2028

紅人王牌投手格林（Hunter Greene）恐怕將提前向2027賽季說再見！根據《MLB.com》記者史威特（Zach Sweet）報導，格林已於美國時間周三接受生涯第2次手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），預計復健時間長達12至18個月，意味著他不僅本季確定報銷，甚至可能缺席整個2027賽季。

史威特在社群平台公布最新傷情，「紅人傷兵更新：格林昨天接受了一項『修正手術（revision procedure）』，也就是手肘韌帶重建手術手術。他預計需要12至18個月才能回歸。」

紅人總管克拉爾（Nick Krall）上周談到格林傷勢時就曾透露，他的手肘韌帶已經出現明顯問題，「他的韌帶正在失效。接下來一定會針對韌帶進行某種手術處理，但在醫生真正進去動手術、看到裡面的實際情況以前，我們不會知道最後究竟需要進行什麼樣的手術。」

原先醫療團隊仍存在採取侵入性較低「內部支架手術（Internal Brace）」的可能性，如果最終能採取這種治療方式，格林最快仍有機會趕在2027賽季下半季回歸，然而真正進行手術後，醫生發現格林右手肘韌帶受損程度過於嚴重，已經無法單純使用內部支架手術進行修復，最終只能選擇完整的手肘韌帶重建手術。

紅人總管克拉爾上周談到格林傷勢時就曾透露，他的韌帶狀況已經出現明顯問題。 路透。

事實上，格林今年從開季就受到右手肘問題困擾，他3月先接受手術移除右手肘骨刺，因此直接從60天傷兵名單展開新賽季，球團原先期待他能夠在7月回歸，重新成為下半季先發輪值的重要戰力。

經歷長時間休養後，格林終於在季中回到投手丘，但復出首戰狀況相當糟糕，只投3.1局就狂失8分；不過下一場面對小熊又立刻展現王牌身手，主投7局完全沒有失分，更狂飆12次三振，一度讓外界以為熟悉的百英里火球王牌已經正式回歸。

然而好景不常，他歸隊後僅先發5場，投27.2局，留下2勝2敗、防禦率高達6.83，獨立防禦率（FIP）3.55，標準化防禦率（ERA+）63。最後一次登板則是在7月31日，隨後於8月4日進行牛棚練投時再次感受到右手肘痠痛，並立即向球團醫療團隊反映。

格林最後一次登板則是在7月31日，隨後於8月4日進行牛棚練投時再次感受到右手肘痠痛。 路透。

不僅如此，格林近幾年的傷病問題其實反覆發生，2023年他曾兩度因髖部疼痛進入傷兵名單；2024年又因右手肘痠痛缺席約6周；2025年則兩度受到右側腹股溝傷勢影響，整季僅先發19場。

更令人擔心的是，這已經不是格林生涯第一次接受手肘韌帶重建手術手術。早在進入大聯盟之前，他就在2018年效力紅人小聯盟體系期間遭遇右手肘韌帶傷勢，並於2019年接受生涯第一次手肘韌帶重建手術手術，直到2021年才重新回到正式比賽。

按照目前12至18個月的預估恢復期計算，即使一切按照最理想進度發展，格林最快也要等到2027年8月左右才有機會重新回到比賽；如果復健時間接近18個月，回歸時間甚至將一路延後至2028年。

身為2017年大聯盟選秀會的榜眼，格林一直以驚人的火球天賦受到高度期待，但傷勢卻始終成為他職業生涯揮之不去的問題，進入大聯盟至今5個賽季，受到各種傷勢影響，生涯累積僅完成96場先發，甚至沒有任何一年先發超過26場，也不曾單季投超過150.1局，而這兩項都是在2024年締造。

2024年也是格林迄今最成功的賽季，當年他繳出9勝5敗、防禦率2.75以及169次三振，不僅生涯首度入選明星賽，更在國聯塞揚獎票選高居第8，逐漸兌現昔日選秀榜眼的巨大天賦。

格林2024繳出9勝5敗、防禦率2.75以及169次三振，首度入選明星賽，更在國聯塞揚獎票選高居第8。 法新社。

日前剛過27歲生日的格林2023年與紅人提前簽下一紙6年5300萬美元延長合約，因此即使接下來可能長達1年半無法登板，紅人仍有大筆保障薪資需要支付。

他的後續合約薪資分別為2026年830萬美元、2027年1530萬美元以及2028年1630萬美元；2029年則握有價值2100萬美元的球團選項，如果紅人決定不執行，需要支付200萬美元買斷金。

換句話說，格林很可能在2027年領取1530萬美元的情況下整季無法出賽，接著直到合約保障年的最後一年、也就是2028年，才真正重新站上投手丘。

而2029年的2100萬美元球團選項是否執行，勢必將取決於他經歷生涯第2次TJ手術後，能否找回2024年入選明星賽、塞揚獎票選第8時的王牌身手。

目前尚不清楚紅人是否針對格林的合約購買傷病保險，以及即使存在保險，最終能夠補償多少薪資支出。因此現階段還無法準確判斷，究竟會對紅人2027年的補強預算造成多大程度影響。只是隨著格林右手肘再次動刀，他接下來真正的挑戰已經不是何時重返紅人輪值，而是經歷生涯第2次韌帶重建後，能否重新找回昔日的火球威力與王牌身手。