MLB／道奇爸爸賣掉湖人掀連鎖效應？大谷合約藏「關鍵人物條款」

近期道奇億萬富豪老闆沃爾特（Mark Walter）的動向意外引發大谷翔平合約條款的討論，隨著沃爾特才剛從巴斯家族手中買下湖人，近期又傳出可能出售道奇的猜測，外界也開始關注如果道奇真的易主，大谷是否可能因此提前離開洛杉磯。

這項話題會突然受到關注，主要與沃爾特在2025年10月以100億美元從巴斯家族手中完成湖人收購案，沒想到不到1年，美國時間周三就將自己的湖人持股出售給庫許納（Josh Kushner）與艾格（Bob Iger），交易價格更達到破紀錄的125億美元。

由於沃爾特旗下其他公司目前又涉及聯邦政府針對涉嫌稅務詐欺的調查，根據報導，美國證券交易委員會（SEC）以及聯邦檢察機關，目前正在針對涉嫌貸款詐欺等問題進行調查，內容涉及是否利用保戶的保險資金，替未揭露的外部商業投資支付相關貸款。他突然出售湖人的決定，也迅速引發外界猜測，是否可能進一步處分其他資產，其中自然包括他所掌控的道奇。

至於沃爾特為何在買下湖人不到1年後突然出售持股，道奇總裁暨執行長卡斯登（Stan Kasten）形容這筆交易是在短時間內迅速促成，華特只是看到機會後選擇「把握機會」，並表示沒有理由認為這與目前的聯邦調查存在關聯。

這項話題會突然受到關注，與沃爾特以100億美元收購案不到1年，就將自己的湖人持股出售，交易價格更達到破紀錄的125億美元。 美聯社。

根據《The Athletic》記者布魯姆（Sam Blum）與奈斯比特（Stephen J. Nesbitt）報導，大谷當初與道奇簽下10年7億美元合約時，其實加入一項相當特殊的「關鍵人物條款（key man clause）」。

依照條款內容，只要道奇老闆沃爾特離開球團，或球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）不再任職，大谷就有權選擇跳脫剩餘合約、提前成為自由球員。

不過即使未來沃爾特真的出售道奇，道奇球迷目前似乎也不必太過擔心大谷因此離隊。根據《ESPN》引述一名了解大谷想法的消息人士透露，即使沃爾特最終出售道奇，大谷仍「不太可能」啟動關鍵人物條款跳脫合約，而背後主要存在兩大原因。

第一就是「錢」。一般球員之所以在合約中加入跳脫條款，通常是希望在身價上漲後重新進入自由市場，爭取另一張更大的合約。但對大谷而言，金錢似乎從來就不是當初選擇道奇時唯一甚至最重要的考量。

2023年休賽季成為自由球員時，大谷並沒有讓幾支競爭球隊一路透過競價將價碼往上推，而是據報直接向真正有機會簽下自己的球隊提出10年7億美元的合約條件，最終除了道奇接受之外，巨人與藍鳥同樣願意提供這份合約，反而是大谷效力6年的天使沒有接受，而大谷最後從願意支付相同價碼的球隊中選擇道奇，甚至後來震撼棒壇的「超級延遲支付」方式，也不是道奇主動要求。

大谷場外代言收入遠遠領先其他大聯盟球員，而大谷10年7億美元合約中，前10年每季實際只領取200萬美元，其餘6.8億美元延後至合約結束後支付。如此極端的薪資安排，大幅增加道奇在現階段操作團隊薪資的彈性。

換句話說，如果大谷當時真的把最大化收入擺在第一順位，他幾乎肯定有能力要求更多金錢，或至少要求7億美元不要以如此誇張的方式延後支付。

第二個原因，則可能比金錢更加重要，道奇幾乎給了大谷當初加盟時想要的一切。

大谷選擇延後領取大量薪資，其中一項重要目的就是讓道奇能夠保留更多操作空間，持續補強陣容，而球團也確實將這些彈性重新投入球隊戰力。

自從2023年12月加盟道奇後，大谷不僅連續2年拿下MVP，更連續2季隨隊奪下世界大賽冠軍，實現過去效力天使期間始終無法完成的爭冠目標。

因此，即使「關鍵人物條款」讓大谷握有主動離開的權利，目前卻沒有太多理由讓他真正使用。

由於該名消息人士沒有獲得公開談論此事的授權，因此選擇匿名受訪。這也代表，「擁有跳脫合約的權利」與「實際打算離開道奇」是完全不同的兩件事。這項條款確實替大谷保留主動權，但就目前消息來看，他並沒有因為華特可能出售球隊的傳聞而萌生離隊想法。

事實上，大谷的經紀人巴雷洛（Nez Balelo）早在他加盟道奇時，就曾親自解釋為什麼團隊堅持把這項罕見條款放進合約，而且用了一個相當有趣的「樂團」比喻。

「當你坐下來和這些人談，彼此建立起一種連結以及合作關係之後，讓整個團隊繼續維持在一起是非常重要的。如果這個樂團最後散掉了，至少你還擁有其他選擇。我們認為，把這件事情說清楚非常重要：只要所有人都繼續待在一起，那我們就會全心投入。」

大谷的經紀人巴雷洛早在他加盟道奇時，就曾親自解釋為什麼堅持把這項罕見條款放進合約。 美聯社。

對於沃爾特突然出售湖人是否可能牽動道奇，卡斯登也親自在道奇球場出面降溫，「這是湖人的故事，真的不是道奇的故事。這件事情基本上與道奇沒有任何關係，兩邊是完全獨立的。我們這裡沒有任何改變，也沒有正在考慮任何改變。我想事情基本上就是這麼簡單。」

值得注意的是，大谷這項「關鍵人物條款」在大聯盟球員合約中幾乎前所未見，但棒球界其實曾出現過類似案例，而且巧合的是，當年的關鍵人物正是弗里德曼。

2014年弗里德曼離開光芒、轉往道奇掌管棒球事務後，當時光芒總教練麥登（Joe Maddon）就曾利用合約中的類似條款跳脫剩餘合約，最終離開坦帕灣。

其他職業運動也曾出現類似設計，例如英超曼城巨星哈蘭德（Erling Haaland）的合約，就曾與西班牙名帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）是否留任有所連結，不過該項條款後來已經被移除。

其他職業運動也曾出現類似設計，例如英超曼城巨星哈蘭德的合約。 路透。

大谷目前仍處於10年7億美元長約的前段，如果沒有啟動特殊條款，合約將一路延續至2033賽季。按照目前掌握的資訊，即使未來道奇真的發生所有權變動，大谷仍傾向繼續留在洛杉磯、履行這份史上最受矚目的長約。