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MLB／「夢田之戰」回歸！26名人堂球員重現經典 史瓦柏兩度轟進玉米田

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
夢田之戰睽違4年重返大聯盟舞台，26名人堂球員重現經典開場。 法新社
夢田之戰睽違4年重返大聯盟舞台，26名人堂球員重現經典開場。 法新社

大聯盟「夢田之戰」（Field of Dreams Game）睽違4年再度登場，26位名人堂球員賽前從玉米田中走出，重現電影經典畫面，為這場費城人隊與雙城隊之戰揭開序幕。費城人史瓦柏（Kyle Schwarber）單場雙響砲轟進玉米田中，替球隊以7：1打下勝利。

「夢田之戰」復刻1989年電影《夢幻成真》的場景，2021年首度於愛荷華州舉辦，賽事連辦兩年後因整修停辦，今天重新迎接大聯盟賽事，由費城人與雙城在玉米田的環繞下進行交手，吸引近滿場的7163名球迷進場。

夢田之戰睽違4年回歸，名人堂球員重現電影經典畫面。 法國新聞社
夢田之戰睽違4年回歸，名人堂球員重現電影經典畫面。 法國新聞社

費城人重砲史瓦柏日前才表示「很期待看到玉米田」，今天也在這座球場留下印記，首打席就把轟進右外野玉米田中，替費城人隊首開紀錄，4局上再敲2分彈，單場雙響砲，本季累積37轟繼續領先全大聯盟，並成為史上把最多球送進玉米田的打者。

史瓦柏敲出生涯第47支首打席全壘打，追平昔日明星外野手葛蘭德森（Curtis Granderson）並列史上第7，生涯累積42場至少雙轟的比賽則排名現役球員第3多，僅次於賈吉（Aaron Judge）的47場及馬查多（Manny Machado）的45場。

費城人在7局上還有馬許（Brandon Marsh）轟出2分全壘打，單場3轟擊退雙城，在這場經典的「夢田之戰」帶走勝利；諾拉（Aaron Nola）先發5局挨轟失1分，飆出9次三振，拿下本季第4勝。

夢田之戰的人工記分板。 法國新聞社
夢田之戰的人工記分板。 法國新聞社

夢田之戰的壘包。 法新社
夢田之戰的壘包。 法新社

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