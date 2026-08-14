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MLB／道奇昔日明星強投重返大聯盟！岡索林加盟皇家拚重新出發

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家今日正式宣布與岡索林簽下大聯盟合約，合約涵蓋2026賽季，並附帶2027年球團選項。 路透。
皇家今日正式宣布與岡索林簽下大聯盟合約，合約涵蓋2026賽季，並附帶2027年球團選項。 路透。

從2022年16勝1敗的明星賽投手，到接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery），甚至本季目前都沒有登上大聯盟，前道奇明星投手岡索林（Tony Gonsolin）終於獲得重返大聯盟的機會。皇家今日正式宣布與岡索林簽下大聯盟合約，合約涵蓋2026賽季，並附帶2027年球團選項。不過他目前仍有傷在身，簽約後也隨即被放進15天傷兵名單。

皇家官方宣布，「我們已經與右投岡索林簽下一份2026年大聯盟合約，並附帶2027年球團選項。岡索林已被放進15天傷兵名單，右投摩根（Eli Morgan）則遭到指定讓渡（DFA）。」

MLBTR》分析，這代表岡索林不是皇家可以立即啟用的選項，可能會在接下來幾周觀察他的狀況，再決定是否要執行他的球隊選項，讓他成為明年先發輪值一員。

回顧過往生涯，岡索林2019年首度登上大聯盟，隔年不僅獲得國聯年度新人王票選支持，更在世界大賽兩度擔任先發投手，並隨隊拿下生涯首座世界大賽冠軍。

真正讓岡索林躍升明星等級的則是2022賽季，當年他代表道奇先發24場，繳出驚人的16勝1敗、防禦率2.14，不僅首度入選明星賽，也一度成為道奇先發輪值最可靠的投手之一。

然而岡索林此後的生涯幾乎一路與傷勢搏鬥。2023年他先發20場，防禦率暴增至4.98，球季後段又因前臂發炎進入傷兵名單，最終接受手肘韌帶重建手術，也因此整個2024賽季報銷。

經歷漫長復健後，岡索林直到2025年才重新回到大聯盟，但僅僅先發7場，右手肘又再次出現不適。這次他沒有再次接受手肘韌帶重建手術，而是選擇進行內部支架（internal brace）手術，只為道奇出賽7場投36局，防禦率5.00，但此後整季都沒有再回到投手丘。

接連不斷的傷勢最終也讓道奇選擇放手，球團在2025賽季結束後將他指定讓渡，而岡索林整個2026賽季至今也沒有替任何球隊出賽。

不過，岡索林健康時的投球能力仍具有吸引力。生涯巔峰時期，他最具威脅性的武器就是高品質指叉球，搭配均速約93英里的速球，曾讓他在道奇輪值中繳出頂尖成績。只是值得注意的是，他過去實際防禦率通常明顯優於FIP等進階數據，因此能否在傷癒後重新複製昔日壓制力，仍有待觀察。

至於為岡索林讓出40人名單位置的摩根，本季以後援投手身分替皇家出賽16場，累積19.1局，防禦率5.12，送出16次三振與9次保送。

現年32歲的岡索林生涯則在大聯盟6個賽季累積86場出賽、78場先發，投411.2局飆出387次三振，防禦率3.34、每局被上壘率1.08，拿下37勝13敗。

MLB 道奇 岡索林 大聯盟 明星賽

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