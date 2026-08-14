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MLB／道奇火球男赫南德茲又回鍋 還簽下荷蘭WBC捕手川普
道奇隊今天再度球員異動，將30歲火球男赫南德茲（Jonathan Hernández）拉回大聯盟，28歲右投納克（Landon Knack）下放3A。還把31歲捕手羅賓森（Chuckie Robinson）釋出，與31歲荷蘭捕手川普（Chadwick Tromp）簽小聯盟合約。
赫南德茲本季在道奇出賽15場，22.1局飆18K，有12次保送，防禦率6.45，每局被上壘率1.43。今年6月30日赫南德茲遭道奇DFA，3天前又被DFA，通過讓渡程序後成自由球員，今天又與道奇重簽大聯盟合約。
納克昨天被拉上大聯盟支援，主投2.2局無失分，今天又被下放3A。納克可以支援先發和後援，本季累積在大聯盟出賽3場，投7.2局，防禦率5.87。
道奇捕手陣容也做出調整，將31歲捕手羅賓森釋出，他本季在大聯盟出賽8場，打擊率0.087。道奇和31歲捕手川普簽小聯盟合約，他本季在勇士和金鶯隊累積出賽21場，打擊率0.163，OPS值0.559。川普曾代表荷蘭參加3屆世界棒球經典賽，令台灣球迷印象深刻。
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