MLB／李灝宇連兩戰先發 2打數無安打後被換代打

老虎隊台灣內野手李灝宇對上守護者隊連兩戰先發上陣，今天擔任先發第6棒、三壘手，但2打數沒安打，第6局就被換代打退場，老虎隊最終以3：0完封守護者，戰績60勝61敗站上美聯外卡第3名。

李灝宇歷經連7場沒先發後，昨天首度擔任第4棒並有長打表現，今天面對守護者先發左投梅西克（Parker Messick）繼續先發上陣，棒次調整至第6棒。

李灝宇2局下擊出右外野方向的飛球遭到接殺，4局下則是遭到三振出局，6局下一壘有人時被換代打退場，由麥金斯崔（Zach McKinstry）上場打擊，擊出右外野飛球出局。李灝宇單場2支0，本季安打數停在53支，距離挑戰大聯盟台灣球員單季最多紀錄還差1支。

老虎今天全場敲6安比對手多2支，3局下靠安打和2次四死球保送攻佔滿壘，丁格勒（Dillon Dingler）擊出滾地球送回1分，6局下瓦倫西亞（Eduardo Valencia）敲陽春砲追加第2分。

老虎先發投手蒙特洛（Keider Montero）今天主投6.1局只被敲3支安打，有1次保送，沒有投出三振，封鎖守護者打線，拿下本季第9勝。與兩任後援投手霍頓（Tyler Holton）、簡森（Kenley Jansen）合力完封對手。