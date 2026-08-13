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MLB／史肯斯啤酒肚與女友腹肌成強烈對比 網痛批：身材不像職業球員

聯合新聞網／ 綜合報導
史肯斯、史肯斯女友鄧恩。 路透
史肯斯、史肯斯女友鄧恩。 路透

海盜隊王牌投手史肯斯Paul Skenes）今年球速下滑、成績退步。最近他與女友鄧恩（Olivia Dunne）裸上半身在海灘散步的照片，引發兩派球迷爭執。

史肯斯生涯前2季防禦率都不到2，上季防禦率1.97，每局被上壘率0.948，187.2局狂飆216次三振，毫無懸念奪下國聯塞揚獎。然而史肯斯今年出賽25場，134.2局投出166次三振，防禦率暴漲至3.88，且直球均速明顯下滑。

昨天史肯斯只投65球就被換下場，外界擔心他身體狀況亮紅燈，海盜總教練凱利（Don Kelly）澄清調度與傷勢無關，並表示第6局換下史肯斯是為了最好的贏球機會。史肯斯也認同調度，「如果我是總教練，可能也會這樣做。」

史肯斯與女友鄧恩在邁阿密海灘散步的照片曝光，鄧恩是體操選手，且體態近乎完美，她的腹肌與史肯斯的啤酒肚形成強烈對比。

棒球網紅克拉克（Dan Clark）批評史肯斯身材不像一名職業運動員，這種身體狀況不可能對他的表現有幫助。有部分球迷支持克拉克的看法，但也有許多球迷反駁，並拿洋基隊傳奇左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）以及柯隆（Bartolo Colon）為例，認為投手的肚子對賽場表現影響不大。

海盜 史肯斯 Paul Skenes

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