MiLB／洋基沃爾普比賽前6球用光2挑戰 球評狠酸：另外27人不開心

洋基隊25歲游擊手沃爾普（Anthony Volpe）日前被下放3A，最近加練二壘，他在今天比賽前6球就發動2次挑戰，全部失敗，遭球評狠酸一波，還在社群平台被瘋傳。

沃爾普今天擔任第一棒守二壘，比賽前6球就用掉球隊僅有的2次挑戰機會，且2次挑戰都失敗，還露出笑容。第二次挑戰失敗後，轉播球評忍不住調侃：「你看他臉上還帶著大大的笑容，但我猜球隊其他27個人，現在應該沒那麼開心。」

多個知名社群帳號轉發這段影片，有人批評，「還在笑真可悲」、「重點不是挑戰失敗而是在笑」、「與隆巴德（George Lombard Jr.）的表現完全相反」。不過也有部分網友認為，對沃爾普的批評太超過。

洋基3A終場以3：11輸球，沃爾普全場4打數2安打，打擊率0.242，OPS值0.681。沃爾普本季在大聯盟出賽56場，只有1轟，打擊率0.240，OPS值0.646。

每當沃爾普發生守備失誤，畫面就會在社群平台被放大。事實上沃爾普本季防守進階數據DRS+4、OAA+6，與去年的DRS+2和OAA-7相比進步不少。

球迷對隆巴德的態度形成強烈對比，隆巴德目前出賽6場，21打數6安打，包含2轟，打擊率0.286，OPS值0.946，每當有美技守備，球團就會剪輯並第一時間上傳，讓球迷們吹捧。