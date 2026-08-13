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MLB／曾從日職「海歸」大聯盟變強投 37歲國民右投遭DFA
過去曾前往日職的37歲老將右投米寇拉斯 （Miles Mikolas）今天遭國民指定讓渡（DFA），並且由農場8號的23歲新秀左投肯特（Jackson Kent）頂替名單位置。
米寇拉斯本季出賽25場有11場先發，留下3勝9敗的戰績與5成82防禦率，作為國民先發與後援的搖擺人，他經常在「開局投手」之後接替投球，吃下116局的大量局數，而昨天面對小熊的比賽中，這位老將在第7局登板，繳出後援3局失1分的優質表現，不過今天就遭DFA。
米寇拉斯在2009年被教士選中，2012年迎來大聯盟首秀，不過2015至2017效力日職讀賣巨人。2018年他「海歸」大聯盟並投出代表作，以18勝得到國聯勝投王，生涯兩度入選明星賽。
「這項決定從來不容易，米寇拉斯是很棒的人也是很棒的隊友，」國民總教練布特拉（Blake Butera） 今天賽前受訪時針對米寇拉斯被DFA回應道：「和他（米寇拉斯）談這件事可能是我最喜歡、也可能會一直記得的一次談話。他提到『直到來了這裡、和這群人在一起，我才重新想起棒球原來這麼有趣。』」
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