快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇拚重返國聯龍頭 對釀酒人關鍵前兩戰交給朗希、山本

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平開轟。 法新社
大谷翔平開轟。 法新社

大谷翔平今天用全壘打為道奇隊打下江山，3局下面對皇家隊先發左投林奇四世（Daniel Lynch IV）轟出兩分砲，攻下勝利打點，幫助道奇4：2獲勝，明天繼續在主場迎戰釀酒人隊，展開關鍵4連戰，有機會重返國聯龍頭。

道奇歷經本季最大低潮，最近對紅襪、小熊、響尾蛇隊合計9戰8敗後，總算打出氣勢，對皇家隊3連戰全勝，本季戰績73勝48敗和勇士隊在國聯並列第2，落後釀酒人1場勝差（74勝47敗），最快明天就有機會追平。

道奇5月23到25日作客密爾瓦基，對釀酒人3連戰2勝1敗、對戰2連勝，明起主場4連戰依序推出佐佐木朗希、山本由伸、羅布勒斯基（Justin Wrobleski）、史庫柏（Tarik Skubal）登板先發；佐佐木5月24日對釀酒人先發5局失3分（兩分自責）奪勝，明天將挑戰3連勝、本季第6勝。

貝茲（Mookie Betts）、大谷、費杜西亞（Hunter Feduccia）今天先後開轟，攻下全隊所有分數，左投勞爾（Eric Lauer）先發6.1局失兩分（1分自責），優質表現奪下第7勝；官網指出，這是道奇對皇家3連戰「最具說服力的一勝」，前兩場必須依賴比賽後段「神奇逆轉」，納克（Landon Knack）此役後援2.2局救援成功，有效減輕牛棚負擔。

道奇 MLB 釀酒人

延伸閱讀

MLB／大谷第27轟成為致勝一擊 道奇主場3連戰橫掃皇家

MLB／迪亞茲今天沒砸鍋 道奇連打美中爐主皇家都只能險勝

MLB／史奈爾復出6局10K無緣勝投 道奇牛棚又放火10局向皇家說再見

MLB／弗里曼追球摔進休息區 道奇教頭：我們真是躲過一劫

相關新聞

MLB／大谷第27轟成為致勝一擊 道奇主場3連戰橫掃皇家

大谷翔平今天重現全壘打砲火，對皇家隊之戰3局下轟出兩分砲，本季第27轟成為致勝一擊，道奇終場以 4：2獲勝，在洛杉磯主場完成3連戰橫掃，皇家吞下4連敗，本季第10個系列賽遭清盤是大聯盟最慘紀錄。

MLB／李灝宇先發扛四棒3支1 離台灣球員單季安打紀錄只差1支

旅美好手李灝宇今天重返老虎隊先發打線，扛起第4棒重任，3次打數揮出1支安打、跑回1分，本季累積53安離大聯盟台灣球員紀錄只差1安，老虎終場4：6不敵守護者隊，終止最近3連勝。

MLB／曾從日職「海歸」大聯盟變強投 37歲國民右投遭DFA

過去曾前往日職的37歲老將右投米寇拉斯 （Miles Mikolas）今天遭國民指定讓渡（DFA），並且由農場8號的23歲新秀左投肯特（Jackson Kent）頂替名單位置。

MLB／道奇拚重返國聯龍頭 對釀酒人關鍵前兩戰交給朗希、山本

大谷翔平今天用全壘打為道奇隊打下江山，3局下面對皇家隊先發左投林奇四世（Daniel Lynch IV）轟出兩分砲，攻下勝利打點，幫助道奇4：2獲勝，明天繼續在主場迎戰釀酒人隊，展開關鍵4連戰，有機會重返國聯龍頭。

MLB／「卡仔」生涯百轟里程碑達標 創超狂長打紀錄成史上第3人

響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）今天在對陣落磯的比賽中，用一記陽春砲進帳本季第18轟外，也達標大聯盟生涯百轟的里程碑。

MLB／弗里曼追球摔進休息區 道奇教頭：我們真是躲過一劫

道奇隊今天靠大谷翔平3局下兩分砲打下江山，在洛杉磯主場以4：2擊敗皇家隊，完成3連戰橫掃，但明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）8局上為了接界外球，失足摔進客隊休息區，讓現場所有人嚇出一身冷汗，這位36歲老將也在8局下退場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。