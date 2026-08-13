MLB／「卡仔」生涯百轟里程碑達標 創超狂長打紀錄成史上第3人

響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）今天在對陣落磯的比賽中，用一記陽春砲進帳本季第18轟外，也達標大聯盟生涯百轟的里程碑。

卡洛爾今天擔綱第2棒的首打席就敲出獨走聯盟的第14支3壘安打，後續再靠著隊友串聯攻勢跑回全場第1分，為響尾蛇拿下開門紅。

8局下半卡洛爾再發威，1出局情況下面對中繼上場的柏納迪諾（Brennan Bernardino），逮到一顆好球帶上緣的伸卡球，大棒轟出中左外野全壘打牆，擊球初速103.7英里（約166.9公里），距離390英尺（約119公尺）。

值得注意的是，這記陽春砲不僅是卡洛爾本季第18轟，更是他進入大聯盟生涯的第100支全壘打。而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）表示，卡洛爾是史上第3位出賽數不滿610場就已完成生涯百轟與50支三壘安打的球員，另外2位則是名人堂強打「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）與狄馬喬（Joe DiMaggio）。此外，他也是史上最快達陣百轟、百盜與50支三壘安打的球員。

可惜卡洛爾的紀錄之夜沒有完美做收，在落磯全場兩轟的火力下，響尾蛇以4：6敗下陣來，賽後「卡仔」打擊率上看2成43，整體攻擊指數（OPS）則是.820。