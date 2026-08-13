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MLB／大谷第27轟成為致勝一擊 道奇主場3連戰橫掃皇家

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天重現全壘打砲火，對皇家隊之戰3局下轟出兩分砲，本季第27轟成為致勝一擊，道奇終場以 4：2獲勝，在洛杉磯主場完成3連戰橫掃，皇家吞下4連敗，本季第10個系列賽遭清盤是大聯盟最慘紀錄。

道奇先發左投勞爾（Eric Lauer）2、3局上各失1分，貝茲（Mookie Betts）2局下轟出陽春砲，本季第15轟出爐，連續兩天出現全壘打，生涯累積306轟。

大谷首局面對皇家先發左投林奇四世（Daniel Lynch IV），連續3顆好球被三振，3局下再次對決，第1球就出棒，把92英里伸卡球轟成中左外野方向397英尺兩分砲，幫助道奇3：2領先。

大谷6日對小熊隊單場雙響砲，接下來5場比賽未開轟，今天轟出勝利全壘打，生涯達到307轟，再度超前貝茲1轟；大谷本季27支全壘打獨居大聯盟日本球員最多，白襪隊村上宗隆26轟居次，藍鳥隊岡本和真24轟排名第3。

道奇在交易截止日前和光芒隊達成協議，找回前兩季效力的捕手費杜西亞（Hunter Feduccia），此役5局下從皇家後援投手布萊克（Mason Black）的手中轟出陽春砲，本季第3轟、回到老東家首轟出爐，幫且道奇拉大領先差距，終場以兩分之差獲勝。

大谷4打數2安打，攻下2分打點，本季打擊率2成92、全壘打27支、打點74分；勞爾先發6.1局失兩分，優質先發奪下第7勝，林奇四世只投2.1局失3分吞敗。

道奇 MLB 皇家 大谷翔平

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