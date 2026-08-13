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MLB／投手大谷封印1個多月迎好消息！道奇總仔：復健賽就是大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇總教練羅伯茲表示大谷翔平近期進行傳接球及牛棚模擬投球訓練，且復健賽將是在大聯盟登板。 路透社
道奇總教練羅伯茲表示大谷翔平近期進行傳接球及牛棚模擬投球訓練，且復健賽將是在大聯盟登板。 路透社

道奇隊日籍好手大谷翔平睽違1個多月終於有機會回歸投手丘，在今天對陣皇家隊的賽前受訪中，道奇總仔羅伯茲（Dave Roberts）表示子弟兵近期已進行傳接球訓練及牛棚模擬投球，並且復健賽會直接在大聯盟賽場進行。

「投手大谷」因左膝傷勢影響，在美國時間7月3日後就遭到「封印」，不過歷時1個多月終於傳來好消息。這位二刀流巨星在8月8日開始兩週以來的首次傳接球訓練，11日還在牛棚進行遠距離的傳接球與模擬投球練習。

羅伯茲提到，目前大谷翔平的平地傳接球距離，已經能夠拉長至200英尺（約61公尺），接下來就是要重回投手丘，「我不確定還要幾次牛棚練投或實戰投球，但我能保證他（大谷翔平）的復健賽就是在大聯盟登板。」

大谷翔平本季作為投手先發出戰14場，以1.79防禦率拿到8勝2敗，主投85.2局狂飆95K，展現恐怖宰制力，但也因傷病與疲勞問題難以增加場數。不過隨著塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）在季中加盟以及史奈爾（Blake Snell）傷癒回歸，球隊的先發輪值仍維持強大競爭力。

對於道奇的投手補強是否減輕大谷翔平的壓力，羅伯茲強調健康是第一位，不論是否找來史庫柏又或是史奈爾歸隊，還是要針對個人狀況安排賽季節奏，「但考慮到他是二刀流，如果有人能吃下這些投球局數，絕對是加分的。」

MLB 大谷翔平 道奇

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