MLB／投手大谷封印1個多月迎好消息！道奇總仔：復健賽就是大聯盟

道奇隊日籍好手大谷翔平睽違1個多月終於有機會回歸投手丘，在今天對陣皇家隊的賽前受訪中，道奇總仔羅伯茲（Dave Roberts）表示子弟兵近期已進行傳接球訓練及牛棚模擬投球，並且復健賽會直接在大聯盟賽場進行。

「投手大谷」因左膝傷勢影響，在美國時間7月3日後就遭到「封印」，不過歷時1個多月終於傳來好消息。這位二刀流巨星在8月8日開始兩週以來的首次傳接球訓練，11日還在牛棚進行遠距離的傳接球與模擬投球練習。

羅伯茲提到，目前大谷翔平的平地傳接球距離，已經能夠拉長至200英尺（約61公尺），接下來就是要重回投手丘，「我不確定還要幾次牛棚練投或實戰投球，但我能保證他（大谷翔平）的復健賽就是在大聯盟登板。」

大谷翔平本季作為投手先發出戰14場，以1.79防禦率拿到8勝2敗，主投85.2局狂飆95K，展現恐怖宰制力，但也因傷病與疲勞問題難以增加場數。不過隨著塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）在季中加盟以及史奈爾（Blake Snell）傷癒回歸，球隊的先發輪值仍維持強大競爭力。

對於道奇的投手補強是否減輕大谷翔平的壓力，羅伯茲強調健康是第一位，不論是否找來史庫柏又或是史奈爾歸隊，還是要針對個人狀況安排賽季節奏，「但考慮到他是二刀流，如果有人能吃下這些投球局數，絕對是加分的。」